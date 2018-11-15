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5 советов по уходу за бровями
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5 советов по уходу за бровями 

WomanHit.ru 2 часа назад
Фото: WomanHit.ru
Добиться идеальной формы можно и в домашних условиях

Совет №1

Сейчас в моде естественные брови, поэтому выньте из косметички пинцет — он вам не понадобится некоторое время, пока все волоски равномерно не отрастут.

Совет №2

Да, ходить с «кустиками» над глазами не очень эстетично, но придется, чтобы сделать брови идеальной формы. Чтобы ускорить рост волосков, делайте легкий массаж, стимулируя луковицы. Для этого можно использовать обычную зубную щетку.

Совет №3

В аптеке продается недорогое, но полезное средство — никотиновая кислота. Она также способствует быстрому росту восков. Наносите ее перед сном.

Совет №4

А вот всякие масла для ухода за бровями в нашем случает бессмысленны. Они питают и насыщают уже выросшие волоски, но рост новых не стимулируют.
PIXABAY.COM
Более того, некоторые средства, например, кремы для лица, приводят к замедлению процесса.

Совет №5

После того, как ваши брови отрасли, можно браться за их корректировку. Но не спешите хвататься за пинцет. Вначале карандашом нарисуйте желаемую форму, возможно вам захочется поэкспериментировать с изгибом линии. Аккуратно удалите волоски, которые выступают за ваш «шаблон». Помните, что инструменты должным быть стерильными, а кожа рук и лица — чистыми.
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