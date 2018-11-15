Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости

Юлия Гюнтель родом из Набережных Челнов дважды попала в Книгу рекордов Гиннеса.

Ей понадобилось всего 12 секунд на то, чтобы заставить лопнуть три воздушных шарика, сгибая и разгибая спину в положении мостика. А кроме этого она быстрее всех открывает бутылки с пивом, причем делает это ногами, стоя на руках! Эти уникальные трюки были зафиксированы и вошли в Книгу рекордов Гиннеса. А канал "Дискавери" признал Юлию Гюнтель самой гибкой женщиной в мире.

zlata.de

Юлия родилась в Набережных Челнах, родители заметили уникальные способности дочери и в шесть лет отвели ее на занятия в цирковую студию. Сейчас она живет в Лейпциге и выступает под псевдонимом Злата.

zlata.de

Кроме того, у нее есть специальный закрытый сайт, где она публикует более откровенные фотографии, доступ к которым можно получить за деньги.

zlata.de

Юлия — одна из самых высоких артисток, работающих в жанре "каучук", ее рост составляет 175 см. Большинство гибких людей не отличаются высоким ростом.