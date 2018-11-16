Названо имя самой сексуальной женщины России

Видеоблогер и комик из Челябинска Наталья Краснова признана самой сексуальной женщиной России по версии читателей журнала Maxim. За неё на сайте издания проголосовали 9932 человека.

Впрочем, результаты пока не окончательные. Завершившееся читательское голосование было лишь первым этапом. Во втором будет учитываться уже мнение экспертов, затем результаты сопоставят и 15 декабря подведут окончательные итоги.