Названо имя самой сексуальной женщины России 

Видеоблогер и комик из Челябинска Наталья Краснова признана самой сексуальной женщиной России по версии читателей журнала Maxim. За неё на сайте издания проголосовали 9932 человека.
Впрочем, результаты пока не окончательные. Завершившееся читательское голосование было лишь первым этапом. Во втором будет учитываться уже мнение экспертов, затем результаты сопоставят и 15 декабря подведут окончательные итоги.
Пока что в первую пятёрку, помимо Красновой, входят модель Ирина Шейк (кстати, тоже уроженка Челябинской области), блогер Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.
Ранее News.ru сообщал о том, что самая сексуальная женщина в мире по версии Maxim, актриса и модель Кейт Аптон, родила ребёнка.