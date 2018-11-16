Ещё
Названо имя самой сексуальной женщины России
Далее:
Читайте также:
Ещё

Названо имя самой сексуальной женщины России 

News.ru 45 минут назад
Фото: News.ru
Видеоблогер и комик из Челябинска Наталья Краснова признана самой сексуальной женщиной России по версии читателей журнала Maxim. За неё на сайте издания проголосовали 9932 человека.
Впрочем, результаты пока не окончательные. Завершившееся читательское голосование было лишь первым этапом. Во втором будет учитываться уже мнение экспертов, затем результаты сопоставят и 15 декабря подведут окончательные итоги.
Пока что в первую пятёрку, помимо Красновой, входят модель Ирина Шейк (кстати, тоже уроженка Челябинской области), блогер Настя Ивлеева, певица Вера Брежнева и актриса Наталья Рудова.
Ранее News.ru сообщал о том, что самая сексуальная женщина в мире по версии Maxim, актриса и модель Кейт Аптон, родила ребёнка.
News.ru: последние новости
Модель выгнали из Лувра за декольте Самая сексуальная женщина мира родила первенца Учёные нашли способ похудеть без диет и нагрузок
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как выглядят российские знаменитости без макияжа3
Девушку из индийской семьи высмеивают за веснушки1
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом42
Где теперь герои сцены девяностых
Защитники животных пустили енотов на шапки1
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
07:30
Дети звезд, заставившие родителей нервничать
Дети Звёзды
00:15
Ненадежное декольте: Боня промахнулась с нарядом
Звёзды
10:01
Как сохранить ясность ума до старости
Здоровье Психология
11:26
Звезды со скандальной репутацией
Звёзды
04:54
Как звездная бабушка повлияла на Стаса Пьеху
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение