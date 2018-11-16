Названо имя самой сексуальной женщины России

Популярный журнал "Maxim" принялся составлять очередной рейтинг и проводить голосования, чтобы выяснить, какая из представительниц женского пола является самой сексуальной в России.

Пока прошли два этапа "соревнования" — зрительское голосование и экспертное. В зрительском с небольшим отрывом от соперниц на первом месте оказалась блогер из Челябинска Екатерина Краснова

Журнал "Maxim" обещает опубликовать полный рейтинг "100 самых сексуальных женщин страны" в своем январском номере, который выйдет 14 декабря. Прежде они сопоставят результаты зрительского и экспертного голосований.

Выбирать приходилось из спортсменок, артисток эстрады, кино и телевидения, а так же среди популярных блогеров.