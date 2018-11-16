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Названо имя самой сексуальной женщины России
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Названо имя самой сексуальной женщины России 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Instagram
Популярный журнал "Maxim" принялся составлять очередной рейтинг и проводить голосования, чтобы выяснить, какая из представительниц женского пола является самой сексуальной в России.
Пока прошли два этапа "соревнования" — зрительское голосование и экспертное. В зрительском с небольшим отрывом от соперниц на первом месте оказалась блогер из Челябинска Екатерина Краснова.
Второе место пока принадлежит Ирине Шейк, тоже, к слову, уроженке Челябинска. Третье занимает известная телефедущая и блогер Анастасия Ивлеева.
Журнал "Maxim" обещает опубликовать полный рейтинг "100 самых сексуальных женщин страны" в своем январском номере, который выйдет 14 декабря. Прежде они сопоставят результаты зрительского и экспертного голосований.
Выбирать приходилось из спортсменок, артисток эстрады, кино и телевидения, а так же среди популярных блогеров.
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