Упругие ягодицы стали поводом для драки бразильянок

Бразильянки подрались за звание обладательницы самих упругих ягодиц

Бразильянки, наряду с русскими девушками, считаются одними из самых красивых в мире. Доказывает это местный конкурс "Мисс Бум-Бум", который проводится в стране кофе, футбола и карнавалов уже восемь лет подряд.

Это своеобразный конкурс красоты, на котором выбирают обладательницу лучших … ягодиц в стране! Участвуют 27 девушек из разных уголков страны, а победительница получает контракт с модельными агентствами и приз в размере 15 тысяч долларов. Ну, и всеобщее признание, конечно, в том, что у нее лучшая попа! На улице, завидев красотку с пышными, выразительными формами не возбраняется восхититься прелестями, что не является неприличным, а расценивается как комплимент. А вот просто познакомиться на улице с девушкой — нельзя. Странные они все— таки — эти бразильцы.