Ещё
Упругие ягодицы стали поводом для драки бразильянок
Далее:
Читайте также:
Ещё

Бразильянки подрались за звание обладательницы самих упругих ягодиц 

Спид-Инфо 1 час назад
Фото: Спид-Инфо
Бразильянки, наряду с русскими девушками, считаются одними из самых красивых в мире. Доказывает это местный конкурс "Мисс Бум-Бум", который проводится в стране кофе, футбола и карнавалов уже восемь лет подряд.
Это своеобразный конкурс красоты, на котором выбирают обладательницу лучших … ягодиц в стране! Участвуют 27 девушек из разных уголков страны, а победительница получает контракт с модельными агентствами и приз в размере 15 тысяч долларов. Ну, и всеобщее признание, конечно, в том, что у нее лучшая попа! На улице, завидев красотку с пышными, выразительными формами не возбраняется восхититься прелестями, что не является неприличным, а расценивается как комплимент. А вот просто познакомиться на улице с девушкой — нельзя. Странные они все— таки — эти бразильцы.
Между тем в этом году конкурс на самый крепкий "орех" оказался самим жарким и непредсказуемым! Одна из участниц, массажистка Алини Ува, решила, что места распределили несправедливо и…попыталась с кулаками отобрать ленту победительницы у 31-летней Эллен Сантаны. Устроившая скандальную разборку считает, что у многих соперниц, которые ее обошли, ягодицы накачаны силиконом.
Спид-Инфо: последние новости
ТОП самых необычных травм во время секса Выгнал за то, что она выбросила мамины соленья Всевидящее око большого брата
Женский форум
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названо имя самой сексуальной женщины России164
Как выглядят российские знаменитости без макияжа4
Танец Лазарева на высоких каблуках взорвал Сеть8
За что недолюбливают Ольгу Бузову5
Как выдают себя женщины, которые имитируют
Видео
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
00:20
Вика Цыганова опубликовала фото в бикини
Звёзды
00:54
«У меня — девочка»: Бузова выступила с заявлением
Звёзды
10:00
Актёры, женившиеся на фанатках
Любовь Звёзды
10:03
Блюда, которые страшно пробовать
Еда
02:53
Известные мужчины, которые любят макияж
Звёзды Красота
10:55
За что недолюбливают Ольгу Бузову
Звёзды
06:12
Где теперь герои сцены девяностых
Звёзды
04:28
Как выглядят российские знаменитости без макияжа
Звёзды Красота
00:59
Названо имя самой сексуальной женщины России
Красота Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение