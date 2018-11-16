5 способов выглядеть моложе

Создайте контрасты на лице с помощью косметики

Способ №1

Мужчинам нравятся полные губы, кроме того, они давно в моде. Красотки увеличивают их с помощью силикона, делают ярче татуажем, но не всегда эти жертвы оправданы. Дело в том, что слишком большая верхняя губа делает свою обладательницу только старше, а вот пухленькая «детская» губка — самое то. Просто выделите ее карандашом и помадой.

Способ №2

Сделать глаза ярче, а взгляд выразительнее можно легко, с помощью светлого корректора или теней, которые необходимо нанести на веко под самую бровь. Многие звезды Голливуда пользуются этой хитростью.

Способ №3

С возрастом овал лица оплывает. Скорректировать проблему можно выделив скулы с помощью базы, тонального крема пудры и румян. Лицо будет выглядеть ярче, что ассоциируется с молодостью.

Способ №4

Эх, не зря наши прабабки прятались от солнца и использовали белила. Хотя загар помогает завуалировать мелкие дефекты на лице, в то же время он прибавляет к вашему возрасту несколько лет, делая морщины более заметными. Старайтесь сохранять естественный цвет своей кожи, тональный крем может быть даже немного светлее вашего оттенка.

Способ №5

Натуральный оттенок волос также важен, как и тон кожи. Пепельные блондинки, девушки с уже вымывшимся желтоватым блондом или дамы с волосами цвета воронова крыла выглядят старше или просто неряшливо. Позвольте себе естественный цвет и некоторый беспорядок в прическе — так вы уменьшите свой возраст на пару лет.