Морщины, отеки, сухость: решаем проблемы с кожей

Морщины, отеки, сухость, высыпания: решаем проблемы с кожей

Эксперт WomanHit.ru, пластический хирург Мадина Байрамукова, рассказывает, что делать с основными недостатками лица

В стремлении к вечной молодости и красоте мы часто забываем о самом главном — о своей коже, на состояние которой, порой не в лучшую сторону, влияют как внешние, так и внутренние факторы: питание, соматические заболевания, гормональный дисбаланс, экология, условия работы, воздействие природных факторов.

Сухость и обезвоженность кожи

Это проблема №1 для кожи, которая по своим генетическим особенностям является тонкой. На состоянии кожи не лучшим образом сказываются агрессивные условия труда (работа на открытом воздухе, в помещениях с большим скоплением людей, где постоянно работают кондиционеры), недостаточный уход за кожей на отдыхе в жарких странах, неправильный режим загара, дефицит витаминов А и Е — все это приводит к тому, что кожа становится сухой и обезвоженной.

Как избежать сухости и обезвоженности кожи? Не забывать про защиту от солнца кремами с высоким фактором SPF — она должна быть регулярной вне зависимости от того, тепло сегодня на улице или прохладно, светит солнце или на небе тучи. Если вы работаете или отдыхаете в условиях пониженных температур, пользуйтесь кремами, которые специально разработаны для защиты в холодное время года. Такие средства имеют более жирную текстуру и не только увлажняют, но и создают липидную мантию, эффективно защищая кожу от обветривания. Поклонникам зимних видов спорта можно также порекомендовать бандажные повязки на лицо и очки, которые будут защищать от низких температур, солнечных лучей и обветривания. Если вы собрались на отдых, стоит вспомнить о правилах загара, которые позволяют получить красивый оттенок кожи без вреда для нее.

Первое правило — это соблюдение режима загара: нельзя находиться под открытым солнцем с 11 до 16 часов. Принимать солнечные ванны можно только после нанесения специальных кремов с SPF. Загорать предпочтительно не под прямыми солнечными лучами, а под тентами и зонтиками. Не забывайте, что при наличии проблем с кожей необходимо скорректировать питание: в приоритете должны быть продукты с повышенным содержанием витаминов А и Е. Дважды в год принимайте курсами поливитамины. Если вас беспокоит сухость и стянутость кожи, появившаяся без видимых причин, то я настоятельно рекомендую пройти обследование у эндокринолога и сдать анализы на гормоны щитовидной железы, так как гипофункция щитовидной железы вызывает именно такие проблемы с эпидермисом.

Морщины

На появление морщин влияют: мимика, гравитационный птоз и неправильное положение во время сна. К сожалению, повернуть время вспять медицина пока не может, но позаботиться о состоянии своей кожи, принять вовремя меры, чтобы минимизировать морщины, заниматься регулярной профилактикой и лечением морщин нам под силу. Профилактические процедуры должны быть направлены на улучшение качества кожи, ее уплотнение, повышение ее тургора и эластичности. К профилактическим процедурам относятся все уходовые косметологические процедуры (чистки, пилинги, маски), биоревитализация (введение под кожу микроинъекций гиалуроновой кислоты), плазмолифтинг (введение подкожно собственной плазмы пациента), аппаратные процедуры.

Если морщины уже появились, то нам на помощь приходят инъекционные методики: уколы ботулинического токсина (ботокс) для угнетения ненужной мимики, также филеры на основе гиалуроновой кислоты, которыми мы можем заполнить морщины.

Высыпания

В первую очередь, это сигнал о том, что в организме что-то пошло не так. Первая причина высыпаний — эндокринная патология: нарушение выработки тестостерона, эстрогена или пролактина, а также сбой в выработке гормонов-надпочечников. На втором месте — нарушение барьерной (защитной) функции кожи, снижение местного (кожного) иммунитета. В патогенезе гнойных высыпаний кожи не последнюю роль играют бактерии (гнойные коки) и микроорганизмы (подкожный клещ).

Для того, чтобы успешно бороться с высыпаниями на лице, в первую очередь необходимо сдать анализы на определение уровня гормонов в крови. Потому что лечение должно быть не только внешним, но и позволяющим решить проблемы изнутри. Поэтому лечение высыпаний сопряжено не только с применением различных кремов, но и с приемом соответствующих препаратов.

Покраснения

Покраснения кожи редко бывают самостоятельной проблемой. Чаще всего это реакция организма (раздражение) на неправильный уход или косметические средства. Многие из нас грешат еще и тем, что в течение дня любят дотрагиваться до лица грязными руками, а это не добавляет нашей коже здоровья, способствуя инфицированию верхних слоев кожи различными микроорганизмами.

Отеки

Отеки возникают из-за нарушения режима питания и питья. Для того, чтобы проснуться утром и не обнаружить на своем лице следы от пережитого, необходимо в вечернее время быть более умеренным в употреблении соленой и пряной пищи и ограничить количество жидкости. После приема пищи должно пройти не меньше 4-х часов, прежде чем можно ложиться спать. Ограничения в питании связаны с тем, что некоторая пища способна вызывать повышенную жажду и задерживать жидкость в организме.

То же самое можно сказать про алкогольные напитки, прием которых также следует прекратить не менее чем за 2—3 часа до сна. Все алкогольные напитки (шампанское, водка, вино, коньяк), принятые в неумеренных количествах, приводят к отекам с утра, так как, по большому счету, все зависит не от напитка, а от количества выпитого. Если вы выпили бокал шампанского, рюмочку водки или бокал красного за 3 часа до сна и на этом остановились, тогда отеки с утра вам явно не грозят. В противном случае с утра вам придется принимать меры по приведению себя в порядок при помощи патчей под глаза, пакетиков зеленого чая, долек свежего огурца или сырого картофеля. Если рассуждать о самом вредном алкогольном напитке для нашей кожи, то, боюсь вас удивить, им окажется шампанское — оно более калорийное, чем красное вино и водка, ведь производится на основе сахарного сиропа, да и к тому же является газированным напитком. Сахар и наличие пузырьков не только способствуют более быстрому опьянению, проблемам с пищеварением, но и различным кожным высыпаниям. Что касается вина, то тут все зависит от его качества: если это хорошее дорогое красное вино, тогда бокал вам не только не повредит, но и принесет пользу. Так как красное вино является отличным антиоксидантом. Водка в разумных дозах (рюмка, максимум две) — это самый безобидный напиток, конечно, при этом она должна быть качественной и дорогой. В составе водки нет сахара и углеводов, это практически диетический напиток, особенно если ей не злоупотреблять и закусывать. Негативное действие любого алкоголя, принятого сверх мер, не ограничивается отеками с утра: доказано, что алкоголь ведет к сухости эпидермиса, потому что он обезвоживает организм изнутри. А сухость, в свою очередь, — одна из основных причин появления преждевременных морщин. Хотите быть красивыми — не злоупотребляйте!

Если с отеками вы сталкиваетесь часто, но они появляются независимо от того, что вы принимали в пищу, нужно обратиться к врачу и обследовать организм для того, чтобы выявить причину. Это может быть сезонная или пищевая аллергия. Отеки могут проявляться на фоне патологии сердечно-сосудистой системы или заболеваний почек.