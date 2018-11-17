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На какие жертвы люди готовы пойти ради красоты
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На какие жертвы люди готовы пойти ради красоты 

Fraufluger.ru 35 минут назад
Фото: depositphotos
Увы, внешний вид — распространенная причина комплексов. Если в средневековье ради бледного аристократического вида женщины вдыхали пары ртути, то сегодня миллионы людей ложатся под хирургический нож.
В среде шоу-бизнеса достаточно часто можно встретить актрис и моделей, удаливших нижние рёбра. Именно эта операция повлияла на обхват талии Диты фон Тиз, сократив его до 42 сантиметров. Однако, это достаточно радикальный метод, который может иметь неприятные последствия в будущем.
Впрочем, поддаются «лечению» не только женщины. В недавнем времени в прейскуранте хирургических услуг проявился «пакет мужчины-модели» — в него входит увеличение челюсти, расширение грудного отдела и многое другое.
И всё же чаще к пластике прибегают представительницы прекрасного пола: многие желают скорректировать свою фигуру, прибегая к помощи имплантов. Однако, каждый силиконовый имплант приходится менять раз в 7-10 лет — в общем-то, эта модификация вовсе не разовая. Отказаться от уже вставленных имплантов решилась модель Сара Икс Миллс: о своём опыте она записала ролик в Instagram, где держит в руках шарики с жидкостью, сравнивая один из них по размеру со своим лицом.
Впрочем, пластика — не единственный путь к достижению соответствия общепринятым стандартам. Некоторые женщины осознанно идут на употребление таблеток, содержащих, развивающихся впоследствии, в кишечнике ленточных червей. Результат — болезненная худоба. Благо, повсеместное распространение информации о последствиях подобных экспериментов над собой отрезвляют отчаявшихся.
И хотя всезнающие учёные уже неоднократно доказывали, что при выборе партнёра внешность играет далеко не такую важную роль, как чувство юмора и интеллект, люди всё ещё из кожи вон лезут, лишь бы выглядеть по-другому.
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