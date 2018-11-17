Женщина похудела на 408 кг и развелась с мужем

Майра Розалес весила 500 килограммов, ей было очень тяжело, но она продолжала есть торты и закусывать их бургерами, пока трагический случай не перевернул всю ее жизнь.

В 2008 году Майра призналась в убийстве собственного двухлетнего племянника. Полицейским она рассказала, что случайно придавила его рукой. Эксперты эту версию опровергли, так как женщина физически не смогла бы никого покалечить. Выяснилось, что взять вину на себя ее уговорила родная сестра, мама мальчика, которая и нанесла своему сыну черепно-мозговую травму, несовместимую с жизнью. Свою просьбу она объяснила тем, что Майру все равно вряд ли посадят из-за ее проблем с лишним весом. В итоге сестру приговорили к 15 годам лишения свободы, а история получила широкую огласку.

Майрой Гонзалес заинтересовались специалисты, которые хотели ей помочь. Женщина давно устала жить в таком весе, но поделать с собой ничего не могла. Она почти не двигалась не только из-за жира, но и сильных отеков. Муж регулярно делал ей массаж, чтобы избавить ткани от жидкости — при нажатии на кожу из пор сочилась вода.

Женщина прошла через множество операций, ей откачивали жир, отрезали лишнюю кожу и ушивали желудок. Так ее вес снизился на 200 килограммов, дальше она работала с диетологами и другими врачами, вес продолжал уходить. Позже Майра подключила физические нагрузки и достигла веса в 92 килограмма. Сейчас она считает себя здоровым и счастливым человеком и продолжает работать над собой.

@texasvalleygirl2

Конечно, Майра очень благодарна врачам и всем специалистам, кто с ней работал, но ее заслуга в том, что она продолжает удерживать результат.

В 2015 году она стала гостем программы "Пусть говорят" и рассказала свою историю зрителям. В студии она появилась с новым мужем. Ей задали вопрос, почему она бросила первого мужа, который так за не ухаживал. Об истинных причинах Майра рассказывать не стала, но отметила, что благодарна ему и, если бы он оказался в такой ситуации, она бы тоже за ним ухаживала. Бывший муж уехал в родную Мексику, но они продолжают общаться в соцсетях.