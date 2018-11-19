Как использовать просроченную косметику

Эти советы пригодятся тем, кто не решается пользоваться старой косметикой, а выбросить жалко.

Вместо крема для обуви

Придать обуви ухоженный вид помогут кремы, молочко, бальзамы, которые вы уже не рискнете нанести на собственную кожу. Если на полочке в ванной уже не помещаются все ваши тюбики и флаконы, "подарите" один из них своей обуви.

Вместо пластыря

Чтобы не мучиться с вечно сползающим пластырем, попробуйте на царапину или порез нанести немного гигиенической помады или бальзама для губ. Вещества, содержащиеся в таком средстве, образуют защитную пленку, под которой процесс заживления идет быстрее. Заодно уменьшится количество ненужных помад и бальзамов, которые можно найти в любой сумке и карманах большинства красавиц.

Вместо средства для мытья пола

С этой функцией замечательно справится шампунь с истекшим сроком годности. Добавьте немного шампуня в воду перед уборкой — увидите, как засияют ваши полы, а дом наполнится приятным ароматом.