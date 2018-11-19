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Стать Барби: англичанке в губы ввели детское масло
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Стать Барби: англичанке в губы ввели детское масло 

Anews 9 часов назад
Фото: Anews
Кэрри Майлз — жительница Великобритании 35-ти лет, которая старается стать живой Барби. Она с юности одержима образом куклы, а 6 лет назад Кэрри начала делать операции для смены имиджа.
На данный момент она потратила более £100 тысяч на изменение формы носа и увеличение груди. Помимо этого девушка регулярно обращалась к косметологам и носила корсеты. Сейчас обхват талии Кэрри составляет 53 см.
Недавно Кэрри сообщила, что однажды попала на неприятности. В 2016 году она обратилась к проверенному косметологу чтобы увеличить губы, но сразу после процедуры Кэрри почувствовала дикую боль, ее губы распухли и стали выглядеть как «сырое мясо».
В ответ на жалобы ей сказали чаще массировать лицо и пить больше воды. Кэрри пошла к другому мастеру, где обнаружилось, что вместо филлеров девушке ввели раствор из детского масла и косметического наполнителя.
Убрать смесь из губ было очень проблематично — Кэрри потребовалось 2 года, чтобы восстановить последствия. А позже девушка вновь увеличила губы, но, как оказалось, ей нужна была именно прежняя форма губ.
Сейчас девушку все устраивает, она считает, что действительно похожа на Бабри. Впереди у нее операция на удаление 6 ребер.
У Кэрри есть дочь 13-ти лет. Кэрри уверена, что дочка станет куда симпатичнее, если в будущем будет обращаться к профессионалам красоты. Она пытается убедить девочку, что ей необходима пластика.
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