Удаление комков Биша: вред, польза или пустая трата денег

Около 5 лет назад в тренде среди молодых женщин стала треугольная форма лица. Тенденция на ярко выраженные скулы, подбородок и впалые щеки пришла к нам из Голливуда, который до сих пор оказывает значительное влияние на массовую моду. Чтобы добиться максимальной V-образной формы лица, женщины делают инъекции филеров в скулы, подбородок и удаляют комки Биша.

Сейчас мы наблюдаем снижение спроса на эту операцию: мода на лицо с юношеской припухлостью постепенно возвращается в бьюти-индустрию. Однако некоторые и сейчас стремятся удалить комки Биша. Подробно об этом рассказал пластический хирург.

Комки Биша — обособленные жировые структуры, расположенные между щечной мышцей и поверхностными мышцами лица. Их основная функция проявляется в младенческом возрасте: они облегчают процесс сосания грудного молока. С возрастом эта необходимость отпадает, и они служат человеку только с точки зрения эстетики — придают форму и дополнительный объем щекам. Сложно сказать, что происходит с комками Биша с возрастом, у многих они частично атрофируются, но это все очень индивидуально.

Комки Биша практически никак не реагируют на здоровое похудение или диеты. Эти жировые образования исчезают в последнюю очередь, когда жира в организме совсем не остается. Только серьезная болезнь, за которой следует экстремальное похудение, может стать причиной того, что комки Биша исчезнут.

Откуда пришла мода

С появлением операции по удалению комков Биша врачебное сообщество разделилось на несколько лагерей. Одни говорят, что с возрастом лицо все равно потеряет объем, и без комков Биша будет выглядеть негармонично или даже обвиснет. Другие считают, что эта операция никак не влияет на мягкие ткани лица и ее можно делать, не опасаясь, что ткани провиснут.

За тонус лица отвечают лицевые мышцы и связки, а жировые образования никак не участвуют в этом процессе. Основной вопрос, который задают пациенты, — как будет выглядеть их лицо через 30 лет после проведения операции. К сожалению, на этот вопрос невозможно дать ответ вне зависимости, удалили вы комочки или нет.

Удаление комков Биша — операция, к которой нужно подойти серьезно

Несмотря на то что эту операцию относят к бьютифицирующей, у нее также есть противопоказания. Специалисту при осмотре пациента необходимо быть максимально внимательным. Вряд ли эта процедура украсит людей, например, с худощавым телосложением. Есть шанс, что после такой операции пациенты будут выглядеть болезненно. Результатом этого хирургического вмешательства должен стать легкий изящный контур лица, а не впалые щеки.

Комок Биша имеет три ответвления, в основном удаляют щечный отросток. Некоторые хирурги пытаются убрать комок полностью, что нецелесообразно, так как лучше убрать только часть и получить более естественную форму лица, чем две глубокие ямы на лице.

Почему-то многие пациенты считают, что это достаточно легкая операция, хотя на самом деле у нее есть свои подводные камни. В теле щеки лежит ветка лицевого нерва. Исли неправильно убрать комок Биша, задев ее, то можно нанести непоправимый вред здоровью. Как минимум лицо станет ассиметричным, щека может просто обвиснуть. Именно поэтому очень важно правильно подобрать врача: проводить операцию должен пластический хирург, знающий анатомию этой области. Сейчас часто можно встретить и стоматологов, которые практикуют данный вид деятельности. Это просто недопустимо. Если в клинике вам не предлагают сдать весь спектр анализов или уверяют, что это легкая косметическая процедура, то вы явно пришли не в то место.

Как проходит операция

Операцию проводят или под местной анестезией или под наркозом. Комки Биша аккуратно достают, сделав в полости рта разрезы около 1 см, и накладывают рассасывающиеся швы. Продолжительность самой операции — 20-30 минут, затем достаточно на 1 час приложить к щекам лед, а после осмотра врачом можно возвращаться домой.

Реабилитационный период у всех разный. Чаще всего послеоперационный отек держится 3-4 дня и затем постепенно спадает, у кого-то вообще нет никакого отека. Как и после любой другой операции пациенту необходимо ограничить физические нагрузки и отказаться от жесткой пищи минимум на неделю.

Окончательные изменения на лице будут видны через 3-4 месяца: тканям нужно время, чтобы перегруппироваться и занять новую позицию. На массивных лицах результат может быть вообще не заметен, потому что у пациентов с объемными, крупными лицами глубокие жировые структуры оказывают незначительный эффект на контур лица.

Неудачные результаты

К сожалению, результатом операции может быть и избыточная резекция — щеки провалятся больше, чем хотелось. В таком случае вернуть на место комки не получится, но исправить ситуацию можно будет липофилингом: жировую клетчатку пациента поместят в подкожный слой, что поможет заполнить необходимую область и «вытолкнуть» щеки. Это придаст объем лицу и закамуфлирует неудачную операцию. Около 50% жира приживется, остальная часть рассосется.

Медицинских показаний к удалению комков Биша не существует, операцию проводят только с целью преображения внешности. Например, в редких случаях у людей крупного телосложения комки Биша могут быть видны невооруженным глазом, что становится причиной неуверенности в себе.

Стоимость операции в Москве варьируется от 25 до 150 тыс. рублей — все зависит от популярности врача, уровня клиники и т.д. Часто удаление комков «комбинируют» с другими операциями, например, с подтяжкой лица. При желании контур лица можно изменить и менее радикальными методами, например, с помощью инъекций филлеров в область скул. В любом случае пик моды на удаление комков уже прошел, поэтому стоит не один раз подумать, прежде чем все же решиться на такое преображение.