Как подготовить кожу к морозам

Зимой кожа лица страдает больше всего: суровые морозы поджидают нас на улице, а сухой воздух в помещении. Редакция Passion.ru вместе с косметологом салона BRONZE&BEAUTY разобралась, что нужно делать, чтобы сохранить кожу красивой и здоровой в холодный сезон.

Подберите правильное очищение

Если вы не можете обходится без частого умывания водой, то мойтесь водой комнатной температуры (22-25 градусов Цельсия), так как горячая или холодная вода пересушивают кожу и оказывают дополнительную нагрузку на сосуды. Зимний уход за кожей может включать очищение лица мицеллярной водой при сухой коже или гидрофильным маслом при жирной и проблемной коже.

Ваш ежедневный режим ухода за кожей зимой должен быть максимально мягким. Щелочных моющих средств следует избегать, так как они делают рН кожи более щелочным и, следовательно, более уязвимым перед бактериями. Следует использовать для очищения кожи и удаления макияжа средства, которые не надо смывать водой: молочко или сливки, которые наносятся и удаляются с лица при помощи ватных дисков. Затем протрите лицо бесспиртовым тоником.

Не используйте скрабы, гоммажи, пилинги без надобности или назначения косметолога, так как мертвые роговые чешуйки препятствуют испарению воды из рогового слоя. Кроме того, при частом очищении, нарушается гидролипидная мантия, что приводит к увеличению водопроницаемости кожного покрова от внешних воздействий: снега, мороза, влажности.

Загляните к косметологу

Предыдущее правило не касается омолаживающих процедур, таких как срединные пилинги. Для них зима — это лучшее время проведения, так как солнечная активность в этот период наименьшая, и, следовательно, риск возникновения пигментных пятен сведен к нулю. Но для проведения этих процедур кожа должна быть полностью здорова.

Подготовьтесь перед выходом на улицу

Кожа всегда должна быть сухая, особенно перед выходом на улицу. Хорошо просушивайте кожу после умывания водой, так как из-за испарения воды она может потрескаться. Это касается в первую очередь уголков рта и кожи между пальцами. Наносите на губы защитные бальзамы, а на руки специальные крема для защиты от морозов.

Желательно за 3 часа, или хотя бы за час, до выхода на улицу нанести защитный крем по типу кожи. Нежелательно использовать перед выходом на улицу увлажняющие крема на водной основе, так как вода замерзает на морозе, что приведет к повреждению клеток рогового слоя. Также нежелательно применять крема с гиалуроновой кислотой, так как она удерживает воду на поверхности эпидермиса.

Утром, как говорилось выше, следует наносить защитный крем, а вечером крем по типу кожи и проблеме, желательно под крем наносить увлажняющие и питательные сыворотки.

Кожа зимой также нуждается в увлажнение и питание. Маски для лица следует делать 2-3 раза в неделю: лучше всего в вечернее время и после этого не выходить на улицу. Можно использовать крем-маски, которые не надо смывать водой: излишки просто удаляются салфеткой, и потом наносится привычный крем.

Подберите правильные средства

Кожа зимой становится наиболее беззащитной и подверженной пересыханию и обморожению. Поэтому в холодный сезон следует наносить защитный крем. Зимний крем отличается по составу и свойствам от летнего, главная задача которого была увлажнять кожу. В уходе зимой за кожей главная задача крема защищать кожу от переохлаждения. Существуют зимние защитные крема по уходу за лицом и телом, а также крем для рук.

Хорошо если в состав крема будут входить керамиды: они заполняют пространство между поверхностными клетками рогового слоя, благодаря чему снижается потеря влаги от испарения, с этой же целью применяется силикон, который включен во многие косметологические средства по уходу за кожей зимой. Создаваемая силиконом пленка защищает кожу от мороза, переохлаждения и испарения воды.

Лучший зимний крем для лица должен быть на масляной или жировой основе. Такие крема восстанавливают гидролипидный баланс эпидермиса, создают на поверхности кожи защитную пленку, увеличивают эластичность и мягкость кожи, способствуют удержанию влаги. Кожа при этом получает питание и увлажнение. Предпочтительней использовать следующие масла с увлажняющим эффектом: примулы, черной смородины, абрикосового, авокадо, миндаля, виноградных косточек, какао и карите.

Не кремом единым

Увлажняйте воздух в помещении, так как отопление сильно пересушивает кожу. Не сидите под кондиционерами и не грейте руки и лицо у обогревателей: кожа от них очень пересушивается. Зимой коже требуется защита изнутри. Включите в свой рацион продукты, улучшающие состояние кожи и содержащие витамины Е, А, С и Омега-3: рыбу, зеленые овощи, свежие фрукты, орехи и масла. Ограничьте прием алкоголя, зеленного чая и кофе. Выпивайте как можно больше обычной воды: как минимум 6 стаканов в день.

Зимний уход за кожей должен обязательно содержать венотоники в виде кремов или мазей. Применяйте препараты, укрепляющие стенки сосудов, особенно если у вас есть розацеа, купероз или телеангиэктазии, так как перепады температуры оказывают большую нагрузку на стенки сосудов.

Не забывайте ухаживать за телом

В зимнее время следует делать парафиновые ванночки для рук и ног: эти процедуры помогут согреться, улучшить самочувствие и настроение, а также после их применения уменьшаться боли в суставах и мышцах. Парафиновые процедуры можно проводить даже в домашних условиях, для этого вам понадобится парафинница и парафин.

Уход за телом зимой должен быть направлен на защиту кожи от морозов. Лосьоны для тела должны быть более плотные и питательные. Хорошо, если они будут содержать масла: масло ши или какао — наши фавориты.