Как вычислить провинциалку по прическе

Провинциальную девушку, как оказалось, выдает не только стиль одежды, но и стрижка. Редакция WMJ.ru рассказывает о 6 самых популярных индикаторах, отсутствие которых скажет о том, что перед нами ухоженная девушка, следящая за трендами.

Многоэтапное окрашивание

Под многоэтапным окрашиванием мы имеем в виду не то сложное окрашивание, за которое многие стильные красотки готовы отдать кругленькую сумму и провести в салоне до восьми часов, а самое простое обесцвечивание прядей или некачественное мелирование.

Обычно стилисты предлагают обесцвечивать несколько прядей один раз в месяц, обещая, что совсем скоро ты получишь стильный модный эффект плавных переходов оттенков без ощутимых финансовых затрат.

На деле окрашивание в несколько этапов выглядит не слишком уж натурально: то, что обесцвечивание проводилось не сразу, а в течение полугода, можно отследить по мере отрастания волос. Вместо того, чтобы краситься несколько раз за относительно бюджетную цену, мы советуем сделать сложное окрашивание один раз и поддерживать его своевременной тонировкой.

Секущиеся кончики

Сеченые концы в первую очередь выдают девушку, которая давно не бывала у стилиста. И мы сейчас говорим не про ежемесячное посещение салона красоты: ухоженные, здоровые волосы вполне могут оставаться в приличном состоянии, даже если их не подравнивали месяца три. Эта мелочь просто кричит о неухоженности и пренебрежении услугами парикмахерской. Предотвратить сечение волос и спаять кончики тебе помогут специальные масла и средства с силиконом.

Отросшие корни

Отросшие корни еще один индикатор, который в один миг выдает на улице провинциалку. Вопреки популярному заблуждению контрастный переход от натуральных черных или каштановых волос в желтый блонд — это не столь желанный эффект омбре «совсем как в салоне», а просто-напросто неаккуратно отросшие корни.

Если дойти до салона все никак не получается, используй хитрое бьюти-средство — оттеночные спреи для корней, которые сделают переход менее контрастным и помогут оттянуть время до следующего посещения стилиста.

Лучшие продукты, которые помогут замаскировать отросшие корни и склеить посеченные кончики, мы собрали в нашей мини-галерее.

Неестественный цвет волос

Неестественный цвет волос — это не про модное креативное окрашивание (хотя оно тоже сдает свои позиции перед натуральными оттенками), а про неестественные побочные пигменты, такие как желтый, красный и зеленый оттенки, часто проявляющиеся на волосах после обесцвечивания.

Их легко устранить правильным тонированием, однако, как ты уже догадалась, провинциалки с этим не заморачиваются, ведь блонд — предел мечтаний, пусть даже если он с примесью оттенка болотной тины, ржавчины или цыпленка.

Неухоженные, зато длинные волосы

Длинные волосы еще одно наваждение и объект желания провинциальной натуры. Девушки продолжают гнаться за длиной, а не за красотой волос, поэтому нередко можно встретить на улице «красотку», гордо вышагивающую с косой до пояса. Волосы при этом лишены здоровья и блеска, спутанны и похожи на солому, а концы обломаны и посечены, ведь их давно никто не подравнивал: провинциалки рьяно оберегают свою драгоценность от парикмахеров — хранят длину.

Стоит ли говорить, что девушки маленького роста с этой длинной косой выглядят еще меньше: длинные волосы визуально вытягивают туловище, а значит, укорачивают ноги и нарушают гармоничные пропорции.

Неподходящая стрижка

Как мы уже выяснили в прошлых пунктах, провинциалки бегут от хороших стилистов как огня: цены на их услуги высокие, а еще эти стилисты так и хотят избавить от сеченых кончиков, лишить «благородного» желтого блонда и вдобавок убрать длину.