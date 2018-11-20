5 причин использовать меньше косметики

С каждым годом растёт число женщин, отказывающихся от косметики или сводящих её использование к минимуму. Выглядеть «а-ля натюрель» — не просто очередное остромодное веяние. Каждая из женщин, сделавших выбор в пользу естественности, имеет на это свои причины. Какие именно — расскажет «ЛегкоПолезно».

Польза для здоровья

О том, что современная косметическая промышленность — сродни химической, не говорил и не писал только ленивый. Не секрет, что силиконы, фталаты, сульфаты, парабены — всё это далеко не самые безобидные ингредиенты в красивых блестящих баночках на полках косметических супермаркетов.

Праймеры, консилеры, хайлайтеры и прочие средства, призванные маскировать, затушёвывать, скрывать недостатки внешности, зачастую оказывают нам медвежью услугу. Плотный слой «декоративки» на лице забивает поры. Кроме того, немалая часть косметики производится на основе гормонов и провоцирует нарушения собственного баланса гормонов в организме.

Поэтому отказываясь от ежедневного макияжа, вы можете существенно снизить поступление в организм консервантов, гормонов, стимуляторов и прочих веществ, которые ему совершенно чужеродны. Проведите эксперимент: откажитесь от использования декоративной косметики на 1 месяц, и вы увидите, насколько чище и здоровее выглядит кожа. Нужны ли ещё какие-то аргументы?

Забота о природе

Индустрия красоты — это, в числе прочего, громадные заводы по производству средств для «мейкапа». Это тонны выбросов в атмосферу и почву, миллионы долларов, затраченные на создание производственных мощностей, закупку сырья и тестирование конечного продукта.

Очень часто заключительные испытания проводятся на животных. Во многих европейских странах эта политика изжила себя, но, к сожалению, среди всемирно известных брендов — огромное число таких, кто до сих пор практикует тестирование на животных.

Отказ от ежедневного использования косметики означает в том числе и неприятие насильственных технологий в отношении живых организмов. Пластик, который производится миллионами тонн для создания привлекательной упаковки, — ещё один жирный минус не в пользу косметики.

Производство пластика во всём мире стараются сегодня снизить из-за его неэкологичности. Однако именно косметическая индустрия потребляет пластик в огромных количествах. Поэтому, используя меньше косметики, вы делаете свой вклад в копилку здоровья нашей планеты.

Экономия денег

Как часто вы сталкиваетесь с необходимостью выбросить нераспечатанную палетку теней или тюбик тонального крема просто потому, что у продукта истёк срок годности? Знакомая ситуация? Большинство женщин не использует до конца половину средств, находящихся в косметичке или на туалетном столике. Как правило, мы пополняем косметичку, поддавшись импульсу.

Красивая упаковка, манящий аромат, выгодная акция «3 по цене 2» — мало кто устоит, даже если аналогичное средство уже есть. И если одна лишняя помада — не бог весть какие траты, то в течение года мы тратим на красивые тюбики и баночки довольно внушительные суммы. Хотите убедиться?

Вспомните всё, чем вы не пользуетесь по крайней мере в течение месяца: блески, тональные основы, тени, туши, помады, духи, нераспечатанные спонжи, наборы кистей, средства для укладки, средства для снятия макияжа… Если подсчитать стоимость этого «стратегического запаса», вы поймете, какую сумму могли бы сэкономить, отказавшись от него.

Экономия времени

Согласно статистике, в среднем женщина тратит на нанесение и снятие макияжа до полутора часов ежедневно. В месяц это почти двое суток, и больше трех недель — ежегодно! Насколько продуктивно вы можете потратить это время, если сведёте к минимуму пользование косметикой? Позволить себе поспать лишние полчаса в объятиях любимого человека, или почитать интересную книгу, или совершить часовую утреннюю пробежку? Решать только вам.

Гармония и уверенность

Отказ от ежедневного макияжа для многих женщин — серьезный шаг. Казалось бы, что в этом такого? А между тем, для подавляющего количества даже очень молодых и красивых девушек выйти из дома без макияжа — всё равно что вообще без одежды. Макияж годами помогал нам маскировать недостатки своей внешности, выглядеть «идеально» и без изъянов.

Отказаться от мейкапа — значит принять себя со всеми достоинствами и несовершенствами, дать себе право быть неидеальной, полюбить свои «трещинки» и простить возрастные морщинки. Открыть в себе то, что нельзя нанести кистью поутру или смыть спонжем перед сном — свои настоящие достоинства.

Впустить в свою жизнь спокойствие и гармонию, уверенность в себе и своих близких. Ведь макияж не делает нас красивее, желаннее, успешнее — таковыми нас делает наш внутренний свет, которым искрятся наши глаза.