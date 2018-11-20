Звезды, чей возраст не угадать

Знаменитые люди имеют возможность пользоваться услугами лучших косметологов, пластических хирургов, визажистов и парикмахеров. Это позволяет им голами не меняться, сохраняя молодость. Смотря на их фотографии, сложно сказать, сколько им лет. Знаете ли вы возраст кумиров миллионов?

1. Актрисе Мэйси Уильямс, которую прославил сериал «Игра престолов», всего 21 год.

2. Фотомодель Бэлла Хадид, сотрудничающая с лучшими модными домами, уже два раза становилась моделью года, хотя ей тоже только 21.

3. Певица Селена Гомес — обладательница массы наград, миллионного состояния и огромного числа поклонниц по всем миру. Этого она добилась к 26 годам.

4. Кара Делевинь начинала как модель, но потом сделала выбор в пользу актёрства. Сейчас ей 26 лет, а последний фильм, в котором снялась Кара, поставил Люк Бессон

5. Меган Маркл ещё недавно была актрисой, а сегодня она герцогиня Сассекская и член королевской семьи Великобритании. Меган 37 лет.

6. Певице Бейонсе тоже 37, она одна из самых богатых и узнаваемых в мире людей, счастливая жена и мать.

Смотрите видео и удивитесь, узнав реальный возраст знаменитых людей.