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Как не допустить ошибок в «Черную пятницу»
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Как не допустить ошибок в «Черную пятницу» 

Рамблер 4 часа назад
Фото: Depositphotos
В России "Черная пятница" начинается 23 ноября, но многие магазины уже делают скидки вечером за день до грандиозных распродаж.
Анонсирование небывалых скидок начинается еще за несколько недель до самого события. Именно в этот момент стоит присмотреться к ценам в магазинах, которые вас интересуют. Ведь нередко продавцы обманывают своих покупателей. Чаще всего в этот день начинается самая настоящая суматоха из-за того, что цены 23 ноября, как правило, ниже, чем во время предновогодних скидок. Именно в этот момент покупатель очень уязвим.
Некоторые магазины делают фальшивые скидки, завышая оригинальную цену на продукт и делая скидку уже на неоправданно высокую стоимость, которая не является таковой на самом деле.
Многие из нас видели счетчик, которой отсчитывает время до окончания распродажи. Интернет-магазины грешат тем, что этот отсчет снова обновляется, когда время скидок подходит к концу, и все начинается сначала.
Конечно, все любят большие скидки, но какими бы они шокирующими не были, самая крупная скидка — это 50-70%. Если вы видите на ценнике скидку в 80-90%, есть вероятность того, что вас пытаются обмануть.
Если вы грамотный шопоголик, то, скорее всего, вы подписаны на рассылку своих любимых магазинов. Ваш шанс сделать правильные покупки возрастает, если вы отслеживаете акции и предложения в социальных сетях и проверяете свою почту.
Также стоит помнить, что за "Черной пятницей" следует "киберпонедельник" и новогодние распродажи. Поэтому не стоит тратить весь бюджет именно 23 ноября.
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