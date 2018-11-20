Как сохранить укладку в непогоду

В холодное время встает выбор — надеть головной убор или сохранить укладку. Профессиональные стилисты выступают на стороне здоровья, настаивая на том, что шапки спасают волосы от повреждений. И не врут — дело в том, что низкие температуры сужают кровеносные сосуды, что приводит к снижению роста волос и выпадению. Мы собрали главные лайфхаки, которые помогут нам сохранить волосы в презентабельном виде в ближайшие месяцы

Состав

Выбирайте модели преимущественно из натуральных тканей. Синтетические волокна препятствуют нормальному теплообмену, могут вызывать зуд и перхоть, а также повышают наэлектризованность волос.

Фасон

Чтоб не деформировать укладку, носите модели без тугой резинки, которые сидят свободно и не стягивают голову.

Мытье волос

Под шерстяной шапкой голова будет потеть — приготовьтесь чаще мыть волосы и использовать очищающие составы. Раз в неделю прибегайте к помощи пилинга, чтобы избежать сальных пробок и появления перхоти.

Уход

Помимо качественного очищения понадобится хорошее увлажнение и укрепление волос. Посоветуйтесь с парикмахером о подборе средств, которые удовлетворят потребности ваших волос в период пониженных температур. Это может быть дополнительная серия для уплотнения, маски и ампульный уход для укрепления волосяных луковиц.

Термоукладка

Старайтесь хорошо высушить волосы перед выходом на улицу. На холоде остатки влаги в структуре волоса замерзают, что приводит к ломкости и повреждению волос. При сушке феном не используйте слишком горячий режим, чтобы избежать большого перепада температур.

5 лайфхаков, которые продлят жизнь укладке в непогоду:

Делайте укладку на чистые волосы

Свежевымытые волосы, очищенные от секрета сальных желез и загрязнений среды, лучше держат укладку. Если откажитесь от использования кондиционера и нанесете стайлинговые средства непосредственно на чистые волосы, они будут работать максимально сильно и глубоко.

Заменить лак на пудру для объема

Пудра фиксирует волосы, но не склеивает их. После того, как снимите головной убор, слегка расправьте волосы руками и верните укладке прежний вид.

Выбирайте водостойкие средства

Для того, чтобы сохранить прическу в непогоду, выбирайте стайлинговые средства с фактором защиты от влаги — чем он выше, тем дольше продержится объем.

Помните про тип волос

Если волосы тонкие, не пытайтесь их «забетонировать» средствами сильной фиксации, это лишит их объема. Тонкие волосы нуждаются в продуктах с легкой степенью фиксации и небольшим количеством ухаживающих ингредиентов. Подойдут лаки с подвижной фиксацией в качестве финиша.

Гладкие и упругие волосы плохо поддаются механическому воздействию и слабо держат термоукладку. Чтобы зафиксировать объемную прическу на таких волосах действуйте по двум направлениям: уход и стайлинг. Используйте шампунь и кондиционер с эффектом объема и применяйте укладочные средства с сильной и экстрасильной фиксацией — гели, муссы, лаки.

Не переборщите

Не забывайте наносить продукт равномерно и в умеренном количестве. Большое количество стайлинга не добавит волосам объема, вместо этого они станут жирными и липкими. Распределяйте укладочное средство по волосам расчесывающими движениями. При работе с утюжком и плойкой фиксируйте накрученные пряди зажимами, а распускайте только после того, как волосы остынут.