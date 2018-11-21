5 ошибок при уходе за кожей лица

В погоне за сохранением молодости и красоты кожи лица, порой, мы можем переусердствовать, опираюсь на убеждение «чем больше, тем лучше», и использовать различные средства, не предназначенные на самом деле для достижения тех или иных целей. Топ 5 ошибок, которые не стоит допускать при уходе за кожей лицаВ чём же проблема наших стараний? Мы собрали 5 типичных ошибок, которые многие допускают в повседневной жизни при домашнем уходе за кожей.

Перекись водорода

У многих сложилось мнение, что перекись водорода способна улучшить состояние кожи на лице, очистить её от различных загрязнений, отбелить и убрать пигментные пятна. Но, на самом деле применение перекиси способно сильно ухудшить состояние кожи. Это будет заметно не сразу, но позже, на ней могут появиться различные раздражения, шелушение, а за ними и морщины. Одно из самых сильных и неприятных последствий — нарушение защитного слоя, он разрушается благодаря сильному воздействию активного атомарного кислорода.

Мыло

Разумеется, мыло прекрасно очищает кожу, но важно отметить, что от частого применения истончается роговой кожный слой и уменьшается кислотность эпидермиса, сопротивляемость к микробам снижается. В результате, наша кожа становится сухой, шелушится, теряет свою эластичность и влажность. Поэтому при использовании мыла стоит обратить внимание на то, которое сбалансировано и подходит для ежедневного применения.

Крем для рук

Мы любим эксперименты, именно поэтому некоторые из нас решаются использовать крем для рук как отличное средство для лица, полагаясь на эффект, который наблюдается при его применении по назначению. Основная задача крема для рук — защита и смягчение кожного покрова. Очень часто в нем содержится большое количество глицерина, который способствует хорошему состоянию кожи рук. Однако, крайне сложно встретить глицерин в средствах по уходу за лицом. Перед тем, как вновь воспользоваться кремом для рук не по назначению, стоит задуматься, есть ли такая крайняя необходимость наносить его на лицо.

Зубная паста и лимон

Зубная паста и лимон, самые известные способы для уничтожения прыщей и отбеливания кожи в домашних условиях, не так ли? Но и эти продукты вошли в наш список пагубно действующих средств. Дело в том, что нанесение зубной пасты на кожу лица может привести к сильным ожогам, а лимонная кислота способна разрушить защитный слой кожи и привести к серьезному раздражению. Предлагаем отказаться от неоправданных средств, и если использовать лимон, то не в чистом виде, а в масках, разбавляя различными средствами.

Скраб для лица

Очень осторожно стоит отнестись к скрабам, желательно проконсультироваться с косметологом или дерматологом. Важно подобрать то средство, которое будет подходить именно вашему типу кожи. Не рекомендуется применять скраб больше 2 раз в неделю, так как он вызывает травму роговых частиц кожи, в результате мы получаем серый тон лица, выработка кожного сала увеличивается, а поры становятся расширенными и забитыми.