Ошибки, которые вы совершаете в домашнем маникюре

Казалось бы, что сложного: тут подпилил, там подрезал. Не удивляйтесь, что с таким подходом к маникюру вскоре ваши ногти окажутся в плачевном состоянии.

Каждая из нас каждый день совершает ошибки в маникюре, уходе за ногтями и кожей рук и даже не подозревает об этом.

Роман Титов , технолог компании «ОлеХаус», эксперт по продукции CND, многократный призер Фестиваля красоты «Невские Берега»

По просьбе «Летидора» Роман Титов, технолог компании «ОлеХаус», эксперт по продукции CND, многократный призер Фестиваля красоты «Невские Берега» указал на самые распространенные промахи и рассказал, чем может быть чревато халатное отношение к маникюру.

Ошибка №1: вы неправильно снимаете гель-лак

Снимать гель-лак в домашних условиях можно разными способами, но принудительно сдирать с ногтей его точно не стоит! Избавляясь от покрытия таким образом, вы удаляете не только его, но и верхний слой ногтя.

То есть вы разрушаете структуру ногтя, разрывая соединения между слоями.

Ноготь становится тонким (очень часты сломы происходят в стрессовой зоне ногтя, где ногтевое ложе переходит в свободный край), что может привести к его деформации.

Кроме того, после таких действий в будущем покрытие может держаться значительно хуже.

Еще один малоприятный аспект: после того, как ногтевая пластина становится истонченной, при дальнейшем нанесении покрытия и его полимеризации в лампе вы можете ощущать жжение.

Ошибка №2: вы выполняете домашние дела без перчаток

Как правило, большинство средств бытовой химии для дома содержат щелочные компоненты — гидрохлодрид натрия, активный калий, которые нарушают pH кожи.

Отклонения нормы показателей pH кожи могут стать причиной нарушения барьерной функции кожи, а это значит, вы на себе рискуете испытать все прелести обезвоживания, шелушения, потрескивания, преждевременного старения.

Из-за вашей нелюбви к перчаткам ногти могут стать тусклыми и даже потерять природный цвет, приобретя неприятный серый оттенок.

Кроме того, работа без перчаток влияет на стойкость покрытия. Почему? Ногти — это пористая структура, которая, как и кожа, впитывает и воду, и вещества, которые содержатся в средствах бытовой химии. Результат такой «ванны» для ногтей — тускнеющее покрытие и повышенный риск его отторжения с ногтевой пластины.

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Полировка ногтей должна выполняться не чаще 1 раза в месяц. В противном случае ногти можно «перепилить», и они станут слишком тонкими.

Выполняя маникюр дома, непрофессионал может полировкой истончить ногтевую пластину.

Ноготь состоит примерно из 100 слоев. При запиле или полировке нельзя «снимать» более трех слоев. А многие девушки, полируя ногти самостоятельно, часто слишком увлекаются процессом и истончают пластину.

Ошибка №4: вы используете триммер для удаления кутикулы

Я бы не рекомендовал использовать этот инструмент. Он, скорее, не удалит сухую кожу вокруг ногтя, а просто раздерет и поцарапает ее.

Кроме того, нужно учитывать тот факт, что мокрая, распаренная кожа увеличивается в объеме. Триммером вы можете повредить не только сухую кожу, но и ногтевые валики, что спровоцирует их воспаление.

Воспаленные ногтевые валики — не только неэстетичное зрелище, но еще и весьма болезненно.

Продукты на фото: питательный крем для рук «Роза», mi&ko; изолирующий и восстанавливающий крем для рук, Uriage; увлажняющий крем для рук Hidraderm, Sesderma; миндальный крем для чувствительной кожи рук, Weleda; увлажняющий крем для сухой кожи рук, CeraVe; крем-барьер для поврежденной и подверженной постоянному внешнему раздражению кожи рук Cicaplast, La Roche-Posay; крем для рук и ногтей с болгарским розовым маслом и гиалуроновой кислотой, Victoria Beauty; интенсивный крем для рук «Питание и забота», NIVEA; изысканный крем для рук и ногтей, Caudalie; питательный крем для рук с цветочным медом, облепихой и маслом, Eveline

Ошибка №5: вы срезаете слишком большой слой кожи

При выполнении обрезного маникюра необходимо срезать только сухую, ороговевшую кожу. При мацерации (выполняется при проведении «мокрого» маникюра) кожа увеличивается в объеме, меняет свой цвет и вид.

Срезать можно только ороговевшую и сухую кожу.

Если вы заденете эластичную кожу, то лишь усугубите разрастание кутикулы.

Ошибка №6: вы слишком долго носите гель-лаковое покрытие

скручивание свободного края с боковых сторон;

пересушивание ногтевой пластины;

образование псевдомонии (плесневых грибов); Любой материал имеет свой срок ношения, в течение которого он плотно прилегает к ногтю. Конечно, с одной стороны невозможно не радоваться, когда покрытие стойкое, ведь отпадает необходимость часто делать маникюр. Однако долгое ношение гель-лака имеет свои негативные последствиядля здоровья ногтей:

онихолизис (отслоение ногтевой пластины от ногтевого ложа). Между отслоившимся гель-лаком и ногтевой пластиной образуется свободное пространство (там тепло, темно и сыро), которое становится идеальной средой для размножения плесени.

Ошибка №7: в холодное время года вы постоянно пользуетесь увлажняющим кремом

В уходе за руками правильный выбор крема — основа красивой и здоровой кожи. Летом необходимо наносить утром увлажняющий крем, а вечером питательный. Зимой — наоборот.

Питательный крем для рук защищает кожу от мороза и холода, именно поэтому такой продукт нужно наносить утром, перед выходом на улицу, а уже на ночь воспользуйтесь увлажняющим кремом.

Использование увлажняющего крема зимой перед выходом на улицу лишь приведет к обветриванию кожи.

Это происходит потому, что увлажняющий крем поддерживает водный баланс в коже. Если использовать его перед выходом на улицу утром, то несмотря на способность организма поддерживать постоянную температуру, проникающая в кожу вода «замерзает», а кожа — обветривается.

Обращайте внимание на состав средств. Хорошо если в питательном креме будут масла жожоба, ши (оно предотвращает сухость и заживляет кожу), ланолин (он обволакивает кожу, создавая невидимую защитную пленку). В составе увлажняющего крема ищите гиалуроновую кислоту или глицерин.