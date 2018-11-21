Куда еще можно вколоть ботокс

Если ботокс для тебя — все еще препарат, который избавляет от мимических морщин на лице, то ты не все о нем знаешь. Зачем его колют в подмышки, икроножные мышцы и другие части тела, рассказал пластический хирург.

Подмышки, ладони и стопы

У некоторых людей есть врожденная особенность: они потеют много, и никакие дезодоранты им не помогают. Это называется гипергидроз. Эффективных способов избавления от него два: удаление потовых желез и инъекции ботокса. Удаление проводится с помощью лазера: врач делает прокол 2 мм и лазером «выжигает» железы. Конечно, эта процедура достаточно травматична.

Но есть и более щадящий метод — блокировка работы потовых желез с помощью препаратов ботулотоксина. Правда, этот метод требует регулярности. В зависимости от индивидуальных особенностей организма инъекции надо повторять раз в 3−9 месяцев. Также будьте готовы, что на подмышки нужно много единиц. Зато уже через неделю после инъекций можно смело идти в спортзал и баню, радуясь перманентной свежести.

Если гипергидроз поразил ладони или стопы — ботокс также поможет. Но ввиду чувствительности этих частей тела придется заплатить еще и за анестезию.

Икроножные мышцы

У кого-то генетически, а у кого-то после спортивной карьеры голени так увеличиваются из-за мышечной массы, что хочется сделать их более худыми. И тут поможет ботулотоксин: препарат блокирует проведение импульса к мышце, в результате она со временем частично атрофируется и худеет. Приятный бонус этой процедуры — отсутствие необходимости в регулярных инъекциях. Обычно курс состоит из 4 процедур, которые делаются раз в 5 месяцев: этого достаточно для стройных голеней. На способность двигаться и походку инъекции никак не повлияют: врач подбирает именно такую дозировку, которая поможет добиться лишь эффекта похудения.

Область шеи и трапециевидных мышц

Именно благодаря спазмам в этих частях тела человечество и получило ботулотоксин. Препарат стал настоящим спасением для неврологических пациентов в конце XX века: как миорелаксант ботокс расслабляет мышцы, снимает спазмирование и помогает избавиться от головной боли. Так что если вы офисный работник или большую часть времени проводите в одном положении, при этом чувствуя дискомфорт в области шеи и головные боли, — проконсультируйтесь с врачом. Возможно, вам посоветуют именно инъекции с ботулотоксином.

Жевательные мышцы

Чтобы найти их, сильно сожмите зубы: жевательные мышцы напрягутся, вы легко обнаружите их чуть ниже ушей в крайних точках нижней линии овала лица. Если эти мышцы развиты очень сильно (из-за врожденных особенностей, неврологических причин или профессии, например, у дикторов), лицо внизу выглядит очень широким.

Занятия сценической речью, которые сейчас популярны, также могут привести к этому эффекту: некоторые люди с удивлением отмечают, что при сохранении привычной массы тела будто полнеют на лицо. Инъекции ботулотоксина обеспечивают не только эффект похудения нижней трети лица, но и подтяжку.

Именно к такому эффекту и стремятся пластические хирурги. Для «похудения» нижней трети лица обычно нужно 2−3 процедуры раз в 5 месяцев — регулярность не требуется и тут.

Шея

Процедура «Подтяжка Нефертити» набирает популярность. С возрастом на шее от слабости мышц появляются так называемые тяжи, которые выглядят как перепонки. Уколы препаратов с ботулотоксином в области мышц шеи обеспечивают эффективный лифтинг: благодаря расслаблению мышцы растягиваются.