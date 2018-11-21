Какую косметику покупать в рамках «Черной пятницы»

Ароматы по 2 000 рублей, новогодние коллекции со скидками и нишевая парфюмерия

"Иль де Ботэ"

На сайте магазина Иль де Ботэ создан раздел под названием Black Friday. Его можно найти по черному стикеру. На все товары в нем действует скидка 50%. Предлагаем обратить внимание на маски от марки GlamGlow, которые сейчас стоят 995 рублей. Среди прочего — помады Givenchy стоимостью чуть больше 1 000 рублей, все для бровей от Benefit и ароматы Dior, Aqua di Parma, Kenzo и другие значительно дешевле, чем обычно.

Lancôme

С 23 по 25 ноября на сайте французской марки будет действовать скидка 37% почти на всю продукцию за исключением ароматов Les Parfums Grands Crus, средств для ухода Absoluе и наборов. На сайте предлагается подписаться на рассылку.

Kiko Milano

Щедрую акцию в рамках черной пятницы запустила марка Kiko Milano. C 17 по 25 ноября при покупке 3 товаров можно получить еще 3 любых бесплатно. Ассортимент очень большой, к тому же бренд уже запустил в продажу новогоднюю коллекцию, поэтому откладывать покупку подарков на декабрь смысла нет.

Molecule

С 22 по 25 ноября во всех бутиках Molecule, а также в московских моно-бутиках diptyque, Serge Lutens, Roja, Creed и Xerjoff и на сайте будет действовать скидка 30%. Самое время купить рождественские коллекции, которые уже выпустили diptyque и Byredo. Приобрести со скидкой можно и новые бренды — Floraiku и Thameen.

L'Occitane

В этом году марка сделала акционными подарочные наборы. 20 и 21 ноября можно приобрести 30 подарочных наборов со скидкой 20%. Все наборы вышли в тревел-формате, поэтому пригодятся для предстоящих поездок на каникулах. Самые популярные продукты в наборах — кремы для рук, гели для душа и мыло. Но главное — возможность приобрести адвент-календарь за 4 800 рублей вместо 6 200.

Yves Saint Laurent

На сайте бренда стартовала простая акция — при оплате введите промокод, который дает скидку 35% на все и бесплатную доставку. Промокод действителен до 26 ноября. И именно сейчас у Yves Saint Laurent вышло много новинок, например, жидкие матовые тени и помады.

Foreo

С 23 по 30 ноября на официальном сайте гаджетов для очищения и массирования лица будет действовать скидка до 30%. Среди участников акции все хиты — Luna 2, Luna mini 2, зубные щетки Issa и новинка Ufo — смарт-маска с согревающим или охлаждающим эффектами, а также LED-функцией.