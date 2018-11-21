Макияж при простуде: 4 бьюти-лайфхака

Что делать, если вы простудились, но выглядеть при этом надо безупречно? Ответ прост — сделать правильный макияж. Какой именно, нам рассказал Владимир Калинчев, официальный визажист Max Factor, основатель школы визажа, автор курса «Основы красивого макияжа для себя» на Talentsy.ru.

Сухая и бледная кожа

Во время болезни кожа теряет влагу, могут появиться шелушение и неприятное чувство стянутости. Вот почему, перед тем как делать мейкап, важно тщательно ее увлажнить. В помощь кремы и сыворотки, а также натуральные масла — все они будут служить базой под макияж.

Далее уже приступаете к выбору тонального крема. Лучше использовать легкие флюиды с матирующим эффектом. Кстати, когда кожа сильно обезвожена и шелушится, наносить тональный нужно легкими похлопывающими движениями спонжем или подушечками пальцев.

Не забудьте про румяна: добавьте лишь пару штрихов персикового оттенка на «яблочки» щек.

Синие круги под глазами

Первым делом используй патчи под глаза, а уже после приступай к маскировке. И тут вашим главным помощником будет консилер. Нанесите совсем чуть-чуть, едва касаясь кожи, и тщательно растушуйте. А после уже возьмите корректор и скройте все несовершенства, вызванные простудой. Синие круги поможет скрыть средство оранжевого цвета. Если оттенок ближе к фиолетовому, то подойдет желтый «спасатель». А корректор зеленого тона спрячет покраснения и воспаления на веках и вокруг крыльев носа.

Красные и уставшие глаза

Чтобы случайно не подчеркнуть и без того болезненный вид, нельзя использовать перламутровые тени. Еще одно «временное» табу: розовые, сиреневые, зеленые и синие цвета. Хорошо смотреться будут золотистый, бежевый и коричневый.

Сухая кожа губ

Губы при простуде часто становятся сухими и даже трескаются. Щедро увлажняйте их: смазывай бальзамом и гигиенической помадой. А для макияжа используйте блеск или увлажняющую помаду нейтрального оттенка.

Если перед важной встречей появился герпес, заклейте воспаленную часть специальным круглым пластырем телесного цвета.