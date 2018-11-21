Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Макияж при простуде: 4 бьюти-лайфхака 

Peopletalk 2 часа назад
Фото: Peopletalk
Что делать, если вы простудились, но выглядеть при этом надо безупречно? Ответ прост — сделать правильный макияж. Какой именно, нам рассказал Владимир Калинчев, официальный визажист Max Factor, основатель школы визажа, автор курса «Основы красивого макияжа для себя» на Talentsy.ru.

Сухая и бледная кожа

Во время болезни кожа теряет влагу, могут появиться шелушение и неприятное чувство стянутости. Вот почему, перед тем как делать мейкап, важно тщательно ее увлажнить. В помощь кремы и сыворотки, а также натуральные масла — все они будут служить базой под макияж.
Далее уже приступаете к выбору тонального крема. Лучше использовать легкие флюиды с матирующим эффектом. Кстати, когда кожа сильно обезвожена и шелушится, наносить тональный нужно легкими похлопывающими движениями спонжем или подушечками пальцев.
Не забудьте про румяна: добавьте лишь пару штрихов персикового оттенка на «яблочки» щек.

Синие круги под глазами

Первым делом используй патчи под глаза, а уже после приступай к маскировке. И тут вашим главным помощником будет консилер. Нанесите совсем чуть-чуть, едва касаясь кожи, и тщательно растушуйте. А после уже возьмите корректор и скройте все несовершенства, вызванные простудой. Синие круги поможет скрыть средство оранжевого цвета. Если оттенок ближе к фиолетовому, то подойдет желтый «спасатель». А корректор зеленого тона спрячет покраснения и воспаления на веках и вокруг крыльев носа.

Красные и уставшие глаза

Чтобы случайно не подчеркнуть и без того болезненный вид, нельзя использовать перламутровые тени. Еще одно «временное» табу: розовые, сиреневые, зеленые и синие цвета. Хорошо смотреться будут золотистый, бежевый и коричневый.

Сухая кожа губ

Губы при простуде часто становятся сухими и даже трескаются. Щедро увлажняйте их: смазывай бальзамом и гигиенической помадой. А для макияжа используйте блеск или увлажняющую помаду нейтрального оттенка.
Если перед важной встречей появился герпес, заклейте воспаленную часть специальным круглым пластырем телесного цвета.
Peopletalk: последние новости
Must-have к праздникам! Этот бьюти-продукт Ким Кардашьян выпускает впервые Это очень круто! Необычный макияж на Новый год от бьюти-блогеров Секрет идеальной кожи: любимые процедуры Эмили Ратаковски
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Регина Тодоренко и Влад Топалов поженились12
Чем вредна квашеная капуста225
Полуобнаженная Седокова возмутила поклонников17
В Роскачестве рассказали, как выбрать красную икру29
Звезды, которые сменили пол4
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
02:16
В чем вред контейнеров для еды
Еда
00:54
Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем
Звёзды
01:25
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
Звёзды
05:32
Какой будет еда будущего
Еда
03:56
Звезды, которые сменили пол
Звёзды
03:38
Как тренировки в спортзале портят кожу
Здоровье
05:42
Суеверия, в которые люди все еще хотят верить
Психология
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение