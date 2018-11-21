Как француженки ухаживают за волосами

Тренд на натуральность и «я проснулась уже красоткой» не сбавляет обороты по всему миру, так что французский стиль актуален как никогда.

Особая деталь, которую можно заметить у настоящей француженки, — ей не нужны сто средств для укладки и мейкапа, чтобы выглядеть привлекательно, и она не использует технологии многоступенчатого контуринга, чтобы приблизиться к эффекту «без макияжа».

Мы собрали еще несколько вещей, которые парижанки никогда не делают в своей бьюти-рутине.

1. Не мыть голову ежедневно

Француженки считают, что волосы второго дня — лучший вид прически. Только на второй день после мытья твои волосы обретают определенный вес, который создает объем, если заколоть волосы. Кроме того, это позволяет стабилизировать выработку защитных масел, не говоря уже об очевидной пользе для экологии.

2. Не носить аксессуары

Если ты старше 18 лет и хочешь следовать французскому стилю — стоит забыть об ободках и массивных заколках. Парижанки не используют даже резинки для волос, позволяя ветру запутывать пряди и придавать им утреннего шарма.

3. Не использовать фен

Используй два экологичных ресурса: свежий воздух летом и полотенце зимой, вместо того чтобы покупать еще один пластиковый инструмент, затрачивающий электричество. Старайся не растирать волосы, чтобы не повредить кутикулу, и не пытайся расчесывать еще совсем мокрые пряди.

4. Не красить волосы

Если ты хочешь блистать натуральной красотой — стоит отказаться от использования краски для волос. Все, что ты можешь применить, — оттеночные шампуни для придания яркого блеска или закрашивания седых волос. Автор книги «Как быть парижанкой, где бы ты ни находилась» Каролин де Мэгрет советует:

"Уважай то, какой цвет Мать-Природа выбрала для тебя".

5. Не выходи из дома с мокрыми волосами

По словам специалистов по французскому стилю, стоит хотя бы иногда пробовать засыпать с влажными волосами, чтобы наутро получить необычный объем и волнистую текстуру волос. По возможности используй этот метод, принимая душ вечером, а не утром перед работой.

6. Не забывать про парфюм

Небольшая капелька духов на твоих волосах, за ухом и затылке никогда не повредит, а в случае с французской прической она может иметь решающее значение. Используй стойкие ароматы, сохраняющие свежесть и привлекательность твоих волос.

7. Не жаловаться на жару

Пока кто-то переживает, что летом волосы становятся сухими, а море делает их жесткими — француженки считают это преимуществом. Кроме того, на солнце твой натуральный тон начинает светлеть, что позволяет получить новую яркую прическу естественным путем. Но о чем не стоит забывать — о рационе, в котором должны быть ингредиенты, стимулирующие выработку коллагена.