Пять причин пить воду зимой

Батареи уже давно включены, уютные свитера и кардиганы переложены на полки поближе, а это значит, что зима наступает на пятки. Чтобы холода не отразились на вашей коже, волосах и ногтях, не забывайте о них заботиться. Вместе с поиском теплого аутфита и идеального питательного крема для лица — начинайте пить. Да-да, вы не ослышались.

Начинайте пить и лучше никогда не останавливайтесь, потому что именно чистая питьевая вода и соблюдение водного баланса позволят вам не превратиться в засохшее яблоко на снегу или сморщенный сухофрукт.

1. Вода помогает коже быть увлажненной и сияющей

Еще древний персидский врач и ученый Авиценна писал, что старость — это всегда сухость. Современные дерматологи и эксперты продолжили его мысль, связав появление морщин с обезвоживанием и потерей клетками воды. Так, красота и молодость нашей кожи напрямую зависят от поддержания водного баланса в организме. Недостаточное потребление питьевой воды лишает нашу кожу необходимой влаги, питания и увлажнения. Как следствие, она становится обезвоженной и тусклой, теряет свой тургор и эластичность, зудит и шелушится, появляются морщинки.

Соблюдение питьевого режима — важная часть ухода за собой и своей внешностью в независимости от времени года. Напротив, зимой нам требуется иногда даже чуть больше воды, поскольку мы подвергаемся резким перепадам температуры, подолгу находимся в помещениях с пересушенным воздухом и не испытываем явного чувства жажды, что приводит к потреблению меньших объемов воды. Самое простое и эффективное решение — держать под рукой (в машине, офисе, сумочке) бутылочку воды. «Святой источник» предлагает воду в удобном и очень легком формате 0,33, который поместится даже в самой маленькой сумочке и станет любимым beauty-средством, ведь увлажненная и сияющая кожа лучше любого мейка!

2. Вода улучшает состояние волос и ногтей

Также, как и кожа ваши волосы и ногти нуждаются в воде и увлажнении изнутри. Потеря блеска волос и слоящиеся ногти часто связаны с банальной нехваткой жидкости в организме и его клетках. Вода обеспечивает эластичность, прочность и скорость роста волос и ногтей, укрепляя их на клеточном уровне. При обезвоживании организма нарушается питание волосяных луковиц и самих волос: они становятся ломкими и сухими. По такому же принципу происходит увлажнение и питание ногтей, которым в зимний период требуется дополнительная забота. Beauty-эксперты и дерматологи настоятельно рекомендуют активно пить воду зимой, а в средства по уходу добавлять пару капель витамина, А и D.

Это связано с тем, что в мороз организм теряет влагу также сильно, как и в жару. Да-да, только зимой потоотделение происходит во время дыхания на морозе, поскольку зимой воздух суше, чем летом. Выпускаемые нами клубы пара изо рта — это вода, покидающая тело. Поэтому зимой, также как в течение всего года, очень важно пить не менее не менее 3−4 бутылок воды по 0,5 л. Точный расчёт необходимой нормы воды для вашего организма можно получить с помощью специального калькулятора.

3. Вода помогает детоксикации организма

Соблюдение водного баланса и потребление достаточного количества чистой воды каждый день способствует естественной детоксикации организма. Питьевая вода прекрасно справляется с вредными примесями, токсинами и шлаками. Вода производит «уборку» всего организма на самом глубоком, клеточном уровне, что особенно важно зимой, когда наш образ жизни становится менее активным. Вместе с этим вода помогает на всех этапах пищеварения, улучшая метаболизм. Очищенный организм — залог свежего внешнего вида и здоровой красивой кожи.

Многочисленные исследования доказали пользу выпиваемой натощак воды. Она не только запускает в организме метаболические процессы и оказывает укрепляющее действие на организм, но и помогает в лечении многих хронических заболеваний.

4. Вода помогает быть стройной

Кроме улучшения работы пищеварительной системы, вода способствует похудению и стройности. Как правило, мы часто путаем жажду с голодом, что приводит к частым перекусам и большим порциям. Также вода позволяет худеть без растяжек и складочек, обеспечивая эластичность кожи. Еще один огромный плюс, который мы получаем при достаточном потреблении питьевой воды — это избавление от отеков. Так, при недостатке воды лимфа и кровь становятся более густыми, их циркуляция замедляется, они хуже поднимаются от конечностей по сосудам, и ноги начинают отекать. А где отечность, там еще и целлюлит.

5. Вода даёт энергию и заряжает хорошим настроением

Недостаточное количество воды ведет к обезвоживанию организма, которое влечет за собой хроническую усталость, слабость и раздражительность. Сложно улыбаться, когда ты плохо себя чувствуешь, кожа зудит, а ногти ломаются. Вода не просто может улучшить настроение, но и активизировать мыслительную работу, наполнив клетки мозга кислородом и силами для работы.

Питьевой режим может стать полезной привычкой, которая поможет не только себя лучше чувствовать, но и выглядеть под стать девушкам с красной ковровой дорожки! Кстати, все они советуют пить больше воды.