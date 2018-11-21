3 техники макияжа смоки айс

Напомним прописные истины, смоки — это техника макияжа глаз, при которой создается плавный переход более светлых оттенков теней в более темные (их может бы от двух до бесконечности): получается так называемый эффект дымки. В бьюти-сфере смоки айс занимают примерно то же место, что и маленькое черное платье в мире моды: признанная классика, к которой рано или поздно обращаются все.

По классике

Классические смоки айс выполняют в темно-серых или черных тонах, но сегодня для создания «дымчатого» макияжа используют тени абсолютно разных цветов — от светло-коричневых и бежевых до ярко-оранжевых и даже красных.

Кстати, именно по этой причине «дымчатый» макияж больше не считается сугубо вечерним: чтобы получить дневной образ, достаточно выбрать более приглушенные и нейтральные тона. Вот несколько способов выполнения этого актуального макияжа.

Инструкция

Любой макияж глаз, а особенно, если речь идет о смоки айс, не должен обходиться без такого важного средства как праймер. Именно он обеспечит макияжу стойкость, не даст теням размазаться и забиться в складки века. Кроме того, благодаря праймеру, тени будет гораздо проще растушевать.

Поэтому, в первую очередь, мы наносим праймер на все веко тонким слоем. Затем, в качестве подложки под тени используем черный кайал. Заштриховываем с его помощью все подвижное веко, подчеркивая линию нижних ресниц и прокрасив слизистую по всему глазу. Этот трюк поможет сделать макияж глаз более насыщенным.

Затем пушистой кистью растушевываем границу кайала по орбитальной линии и нижнему веку. По всему подвижному веку распределяем черные тени — удобнее всего это сделать большой плоской кистью. На нижнем веке также проходимся черными тенями поверх кайала.

Набираем на пушистую натуральную кисть коричневые тени и растушевываем границу орбитальной линии. Это же действие проделываем и на нижнем веке.

Во внутренние уголки глаз и под брови добавляем светлые сатиновые тени или немного сухого хайлайтера. Затем густо прокрашиваем ресницы тушью.

Другой подход

Если вы хотите, вариант легких смоки, то вам подойдет кремовая техника. Для ее выполнения нам понадобятся: коричневый или черный кайал, кремовые тени и тушь для ресниц.

Итак, начинаем данный вариант смоки с того, что тоненько наносим черный или коричневый (в зависимости от того, какой по интенсивности макияж вы хотите) карандаш.

Затем плоской кистью его растушевываем и стараемся, чтобы вся активность цвета была у ресничного ряда, то есть это должно выглядеть примерно как растушеванная стрелка.

Потом мы плоской кистью наносим на все подвижное веко наши кремовые тени, плавно поднимаясь наверх и у складки века растушевывая границу пушистой кистью небольшого размера. То же самое проделываем на нижнем веке.

Затем густо прокрашиваем ресницы — вариант легких смоки в кремовой технике готов.

Третий способ

Также есть еще один способ с помощью которого, можно сделать дымчатый макияж глаз. Если, например, у вас нет под рукой карандаша, а смоки айс очень хочется, то можно использовать в качестве подложки гелевую подводку.

Здесь все происходит примерно также, как в классической технике, но основой служит не карандаш, а подводка. И особенность выполнения этого варианта смоки заключается в максимально мягкой растушевке подводки.

Так как большинство гелевых подводок водостойкие и быстро высыхают, надо быстро и очень тонко растушевать ее, причем, как и в классических смоки вся активность цвета должна быть сконцентрирована у ресничного ряда и наверх уходить легкой дымкой.

После того, как мы мягко растушевали нашу гелевую подводку, весь алгоритм выполнения смоки такой же как и в первом (классическом) варианте.