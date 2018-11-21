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Назван самый популярный цвет волос в Голливуде 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: @bellahadid
Оттенок волос «эспрессо» (espresso hair) стал трендом в Голливуде. Об этом сообщает Daily Mail.
Стилисты объяснили, что на самом деле этот цвет объединяет в себе несколько разных оттенков коричневого. Первыми новый цвет волос показали американская топ-модель Белла Хадид и певица Селена Гомес. Далее тенденцию поддержали модель Крисси Тайген и актриса Дакота Джонсон.
«Это окрашивание больше подойдет обладательницам темного оттенка кожи, поэтому, если вы натуральная блондинка — подумайте дважды. Цвет будет ярче смотреться на длинных локонах, хотя его также можно достичь и на коротких», — рассказал ведущий специалист по окрашиванию в салоне Rush Hair Крис Уиллиамс.
По мнению модных экспертов, «эспрессо» можно выбрать в качестве альтернативны для модного в этом сезоне окрашивания белаяж (мелирование кончиков тонких прядей волос на две трети от всей длины — прим. «Ленты.ру»).
В октябре основатель лондонского салона красоты Hare & Bone стилист Сэм Бернетт раскрыл способ создания идеальной прически без укладки, а также объяснил, почему стоит перестать пользоваться расческой.
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Женский форум
Дакота Джонсон , Белла Хадид , Lenta.ru , Красота
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