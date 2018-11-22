5 ошибок в макияже, которые совершают провинциалки

Трудно найти женщину, пренебрегающую макияжем, однако не все представительницы прекрасной половины человечества делают его правильно. Редакция Passion.ru собрала 5 ошибок в макияже, которые делают ваш образ провинциальным. Подробнее о каждой читайте в нашем материале!

Перламутровые тени

Столь любимые многими женщинами перламутровые тени — атрибут исключительно вечернего макияжа! Однако находчивые провинциалки предпочитают носить мерцающие текстуры и в пир, и в мир, а это в корне неверное решение. В офисе или при дневном освещении гораздо выигрышнее смотрятся пастельные и матовые оттенки с мерцающими частичками только во внутренних уголках глаз.

Тушь только на верхних ресницах

Еще один макияжный грех, типичный для российских женщин, — это неправильное использование туши. По каким-то неведомым нам причинам, русские красавицы наносят тушь только на верхние ресницы. Такой макияж выглядит незавершенным и неряшливым. Если взять в расчет тот факт, что большая часть населения России — счастливые обладательницы светлых волос и ресниц, только представьте, как нелепо и неестественно выглядят угольные верхние ресницы и тусклые светлые нижние.

Яркая помада без тональной основы

По мнению многих провинциальных женщин, красная помада может сделать из простушки королеву без особых затрат усилий. На самом деле плотные яркие матовые текстуры требуют идеального тона и эффекта заблюренной кожи. Яркая помада может стать центральным акцентом в бьюти-образе, для того, только если вы правильно подготовите холст: нанесите тональную основу и консилером замаскируйте покраснения, купероз и темные круги под глазами. Чтобы сделать губы выразительнее и пухлее, по контуру нанесите консилер.

Тон неподходящего оттенка

С выбором правильного цвета тонального средства у некоторых красоток возникают проблемы. Причем, обычно женщины мечутся между двумя крайностями: некоторые считают, что темное тональное средство поможет создать эффект загара, а другие предполагают, что светлые оттенок обладает волшебным омолаживающим эффектом. Итог: неправы все.

Тональное средство нужно выбирать, исходя из своего подтона кожи и ее цвета. Светлокожим не стоит брать тональные средства на тон или два темнее: эффект загара лучше создавать специальной проецирующей пудрой.

Плохо прорисованные стрелки

Как это ни печально, но для многих женщин рисование стрелок — сложнопостижимая наука. Многие красотки наносят обычную подводку на кожу век без предварительной подготовки. Итог плачевный: неважно, насколько ровную стрелку вам удастся нарисовать, но если вы не закрасите межресничное пространство и не подведете верхнюю слизистую жирным кайялом, то никогда не сможете добиться эффекта хитрого кошачьего взгляда. Никаких проплешин между ресницами и выделяющегося красного внутреннего века быть не должно.

Также запомните, что черные стрелки — еще одна крайность в дневном макияже, которую лучше заменить на цветной карандаш темного, приглушенного оттенка.