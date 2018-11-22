Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё
Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть?
Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть?

15 лайфхаков, как спасти прическу после шапки 

Я Покупаю 31 минуту назад
Фото: Я Покупаю
Девушки, помните, без шапки зимой ходить нельзя! Волосяные луковицы очень чувствительны к холоду, и если постоянно их морозить, дело может закончиться выпадением волос. Так что не поленитесь подобрать себе классную шапку и запоминайте наши советы, которые решат эту зимнюю проблему.

1. Всегда хорошо высушивайте волосы

Если волосы останутся хотя бы немного влажными, прическа примет форму шапки. Желательно мыть голову за два часа до выхода (да, это сложно сделать, когда в 9 нужно быть уже на работе). К тому же прогулка с мокрыми волосами в мороз ни к чему хорошему не приведет.

2. Включайте холодный воздух на последние 2 минуты сушки

Волосы нужно обязательно охладить в конце сушки: они будут меньше путаться, объем будет держаться дольше, и шапка уже не сможет кардинально навредить укладке.

3. Меньше пользуйтесь средствами для укладки

По возможности сведите количество геля или лака до минимума. Во-первых, если средство для укладки не высохнет, вы получите тот же результат, что и с влажными волосами. Во-вторых, гель в волосах + шапка = грязные волосы (они могут быть чистыми, но выглядеть будут неаккуратно). Стилисты советуют пользоваться спреями для объема с термозащитным эффектом: после них волосы не будут слипаться.

4. Купите качественную расческу

Если вы снимаете шапку — и превращаетесь в одуванчик, то самое время посмотреть на свою расческу. Она металлическая или пластмассовая? Выбрасывайте и меняйте на модель из антистатических материалов (например, из силикона).

5. Помните, что розовое масло — природный антистатик

Нанесите каплю розового масла на расческу (из любого материала) — и волосы перестанут электризоваться.

6. Брызгайте шапку антистатиком

Еще один способ противостоять «летящим» волосам — это сбрызнуть шапку обычным антистатиком для одежды с внутренней стороны.

7. Носите шапки только из натуральных материалов

Важно, чтобы пряжа, из которой связана шапка, не была колючей и не содержала более 30% искусственных волокон. Иначе кожа головы будет постоянно потеть (если шапка меховая, то смотрите на материал подкладки).

8. Правильно надевайте шапку

Эксперты считают, что надевать шапку надо так: натягивайте ее на голову, как бы сдвигая со лба назад, тогда волосы лягут под шапкой в одном направлении.

9. Не выбирайте тесные шапки

Не покупайте тесные головные уборы: они некрасиво сползают с головы и портят прическу. Обращайте внимание на слишком тугие резинки, которые не только некрасиво деформируют волосы, но и оставляют след на лбу.

10. Снимайте головной убор в транспорте

В транспорте голове станет жарко, кожа начнет потеть, и это точно негативно скажется на укладке.

11. Отдавайте предпочтение прическам без объема у корней

В холодное время года делайте прически, у которых объем распределен не у корней, а на кончиках. Например, можно завить волосы до середины длины. Еще вариант — убрать объем совсем и идеально выпрямить волосы.

12. Собирайте длинные волосы в пучок

Обладательницам длинных волос советуем сделать пучок (можно низкий, чтобы шапка натянулась на голову), а затем в помещении распустить их и немного встряхнуть. Вы получите мягкие волны и естественный объем.
Если у вас есть челка, стилисты рекомендуют приподнять ее у корней, затем запрокинуть наверх и аккуратно надеть шапку (при этом челка должна быть на 100% высушена — см. пункт 1).

13. Делайте массаж головы

Если укладка без объема — это не ваш вариант, то сделайте следующее: после того как снимете шапку, опустите голову вниз, бережно помассируйте волосы у корней на протяжении 30 секунд (движениями от затылка ко лбу). Такой простой массаж вернет шевелюре объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.

14. Плетите косы

Зима — время делать красивые прически с косами. Они не сминаются под шапкой и смотрятся очень романтично. В интернете есть множество обучающих видео, которые довольно понятно объясняют, как заплести красивую косу.

15. Ищите альтернативу шапке

Последний и, пожалуй, самый банальный совет: аккуратно закрыть голову теплым платком. Голове будет не холодно, а прическа останется в своем первоначальном виде. Однако в лютые морозы такая альтернатива шапке не спасет.
Сюда же можно отнести повязки, наушники и береты: укладка сохранится, но есть риск замерзнуть.
А вы носите шапку зимой?
Я Покупаю: последние новости
Звезды, которые рано сделали пластику: зря или нет? Лазерное омоложение кожи: процедуры, которые помогут скинуть 10 лет Скидки до 70%: где купить косметику в Черную пятницу 2018
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Невеста вышла замуж за призрака жениха
Тест: есть ли у вас шанс разбогатеть?3
Чем вредна квашеная капуста225
Неожиданный поворот в скандальном разводе Питта и Джоли4
Откровенные фото Рудовой вызвали шквал критики29
Новости партнеров
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
04:26
Судьбы самых ярких участников «Голоса»
Звёзды
04:43
Звездные разводы, разбившие сердца поклонников
Звёзды Любовь
02:16
В чем вред контейнеров для еды
Еда
01:00
Киркоров отдал своих детей за бешеные деньги
Звёзды
00:54
Ксения Новикова подтвердила, что развелась с мужем
Звёзды
01:25
Самые красивые и могущественные мусульманки мира
Звёзды
05:32
Какой будет еда будущего
Еда
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение