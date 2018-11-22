15 лайфхаков, как спасти прическу после шапки

Девушки, помните, без шапки зимой ходить нельзя! Волосяные луковицы очень чувствительны к холоду, и если постоянно их морозить, дело может закончиться выпадением волос. Так что не поленитесь подобрать себе классную шапку и запоминайте наши советы, которые решат эту зимнюю проблему.

1. Всегда хорошо высушивайте волосы

Если волосы останутся хотя бы немного влажными, прическа примет форму шапки. Желательно мыть голову за два часа до выхода (да, это сложно сделать, когда в 9 нужно быть уже на работе). К тому же прогулка с мокрыми волосами в мороз ни к чему хорошему не приведет.

2. Включайте холодный воздух на последние 2 минуты сушки

Волосы нужно обязательно охладить в конце сушки: они будут меньше путаться, объем будет держаться дольше, и шапка уже не сможет кардинально навредить укладке.

3. Меньше пользуйтесь средствами для укладки

По возможности сведите количество геля или лака до минимума. Во-первых, если средство для укладки не высохнет, вы получите тот же результат, что и с влажными волосами. Во-вторых, гель в волосах + шапка = грязные волосы (они могут быть чистыми, но выглядеть будут неаккуратно). Стилисты советуют пользоваться спреями для объема с термозащитным эффектом: после них волосы не будут слипаться.

4. Купите качественную расческу

Если вы снимаете шапку — и превращаетесь в одуванчик, то самое время посмотреть на свою расческу. Она металлическая или пластмассовая? Выбрасывайте и меняйте на модель из антистатических материалов (например, из силикона).

5. Помните, что розовое масло — природный антистатик

Нанесите каплю розового масла на расческу (из любого материала) — и волосы перестанут электризоваться.

6. Брызгайте шапку антистатиком

Еще один способ противостоять «летящим» волосам — это сбрызнуть шапку обычным антистатиком для одежды с внутренней стороны.

7. Носите шапки только из натуральных материалов

Важно, чтобы пряжа, из которой связана шапка, не была колючей и не содержала более 30% искусственных волокон. Иначе кожа головы будет постоянно потеть (если шапка меховая, то смотрите на материал подкладки).

8. Правильно надевайте шапку

Эксперты считают, что надевать шапку надо так: натягивайте ее на голову, как бы сдвигая со лба назад, тогда волосы лягут под шапкой в одном направлении.

9. Не выбирайте тесные шапки

Не покупайте тесные головные уборы: они некрасиво сползают с головы и портят прическу. Обращайте внимание на слишком тугие резинки, которые не только некрасиво деформируют волосы, но и оставляют след на лбу.

10. Снимайте головной убор в транспорте

В транспорте голове станет жарко, кожа начнет потеть, и это точно негативно скажется на укладке.

11. Отдавайте предпочтение прическам без объема у корней

В холодное время года делайте прически, у которых объем распределен не у корней, а на кончиках. Например, можно завить волосы до середины длины. Еще вариант — убрать объем совсем и идеально выпрямить волосы.

12. Собирайте длинные волосы в пучок

Обладательницам длинных волос советуем сделать пучок (можно низкий, чтобы шапка натянулась на голову), а затем в помещении распустить их и немного встряхнуть. Вы получите мягкие волны и естественный объем.

Если у вас есть челка, стилисты рекомендуют приподнять ее у корней, затем запрокинуть наверх и аккуратно надеть шапку (при этом челка должна быть на 100% высушена — см. пункт 1).

13. Делайте массаж головы

Если укладка без объема — это не ваш вариант, то сделайте следующее: после того как снимете шапку, опустите голову вниз, бережно помассируйте волосы у корней на протяжении 30 секунд (движениями от затылка ко лбу). Такой простой массаж вернет шевелюре объем и устранит заломы волос, появившиеся из-за шапки.

14. Плетите косы

Зима — время делать красивые прически с косами. Они не сминаются под шапкой и смотрятся очень романтично. В интернете есть множество обучающих видео, которые довольно понятно объясняют, как заплести красивую косу.

15. Ищите альтернативу шапке

Последний и, пожалуй, самый банальный совет: аккуратно закрыть голову теплым платком. Голове будет не холодно, а прическа останется в своем первоначальном виде. Однако в лютые морозы такая альтернатива шапке не спасет.

Сюда же можно отнести повязки, наушники и береты: укладка сохранится, но есть риск замерзнуть.

А вы носите шапку зимой?