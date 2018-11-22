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Рыбья чешуя и слизь: что добавляют в косметику 

Рамблер 5 часов назад
Фото: depositphotos
Женщины всегда старались сделать себя красивее, порой применяя опасные средства в уходе за собой. Например, придать аристократическую бледность коже пытались с помощью оксида свинца, а вместо подводки для глаз использовали сурьму.
В современном мире косметика не так опасна, но порой в ее состав входят весьма необычные ингредиенты.

Улиточная слизь

Более приятное название данного ингредиента «муцин». В нем содержится много белка, антиоксидантов и гликолевая кислота. Кремы на основе муцина отлично разглаживают и сокращают мелкие морщинки.

Чешуя рыб

Если вы являетесь поклонницей косметики с эффектом мерцания, то наверняка встречали на этикетках любимых продуктов название «гуанин». Это не что иное как измельченная рыбья чешуя. Именно она чаще всего придает блестящий эффект лакам, помадам и лосьонам.

Куриный костный мозг

В составе косметических средств можно встретить ингредиент под названием «глюкозамин». Им крайне богат костный мозг кур. Используют его при производстве кремов и лосьонов, обладающих увлажняющими и противовоспалительными свойствами.

Амбра

По своей сути амбра — это желчь кашалота. Она похожа на воск и обладает притягательным сладким ароматом. Именно с целью сохранения запаха мабру добавляют в косметику. Правда, все чаще компании предпочитают синтетические ароматы: это удобнее и дешевле. К слову, один грамм амбры стоит порядка $10.

Мочевина

Как правило, при производстве косметики используют продукт жизнедеятельности лошади. Мочевина прекрасно удерживает воду, поэтому этот ингредиент часто можно встретить в составе увлажняющих кремов, лосьонов, дезодорантов и шампуней.
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