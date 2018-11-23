Топ-5 популярных бьюти-трендов в макияже, о которых надо забыть

Красные губы, кошачьи стрелки — мы уже писали о бьюти-приемах в мейке, которые никогда не выйдут из моды. А теперь рассказываем о тех, которые испортят даже самый красивый макияж.

Четкие брови

Не секрет, что сейчас в тренде естественность. Поэтому макияж должен быть максимально натуральным. Это знают все, но, когда дело касается бровей, многие почему-то продолжают «затемнять» уголки и рисовать четкие линии. Брови должны быть естественной формы — той, которую задала природа, а не трафарет мастера.

Наращенные ресницы

О них тоже пора забыть. Если хочешь сделать взгляд выразительнее, выбирай классический объем.

Огромные губы

Я всегда за то, чтобы добавить сексуальной припухлости губам, но это явно не тот объем, который есть сейчас у многих (в стиле Кайли Дженнер (21)).

Контуринг

Яркий контуринг пора оставить в прошлом. Это смотрится некрасиво, утяжеляет и «старит» лицо.

Плотные текстуры

Откажись от плотных тональных кремов и пудр. В мейке актуальны влажные и кремовые текстуры, дымчатость, отсутствие блесков и помад (увлажняющего бальзама для губ будет достаточно).