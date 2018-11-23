Как быстро похудеть

Как быстро похудеть? Перед вами необычные советы, которые помогут держать себя в форме. Включите их в свой образ жизни и очень скоро вы увидите результаты!

Если нет времени и средств на спортзал, воспользуйтесь хитростями, которые помогут сбросить пару килограммов без особых усилий. Если вы до сих пор сомневаетесь в реальности прочитанного, просто проверьте эти способы, ежедневно следуя нашим инструкциям.

Как быстро похудеть в домашних условиях

Совет 1. Добавьте остроты! Давно доказано, что люди, периодически добавляющие специи в блюда, реже страдают от проблемы лишнего веса. Острый перец в разумных количествах ускоряет обмен веществ, тем самым, помогая организму эффективнее работать и сжигать калории. 10 секретов, как потреблять меньше калорий.

Совет 2. Скажите «да» лестницам. Как бы банально ни звучал этот совет, но он действительно работает. Поднимаясь по лестнице или эскалатору вверх, вы заставляете кровь циркулировать быстрее. Через пару недель таких упражнений вы заметите, что одышка прошла, а ноги стали намного выносливее и крепче.

Совет 3. Пейте кофе за час до тренировки. Эта хитрость, которой пользуются многие спортсмены. Кофе помогает провести тренировку намного эффективнее, сделав ее интенсивнее и дольше по времени. Вам хватит сил не только на час неспешной ходьбы по беговой дорожке после трудового дня, но и на пару подходов упражнений на пресс и руки.

Совет 4. Воздержитесь от употребления алкоголя. Как быстро похудеть без диет? В одном стакане красного вина содержится около 150 калорий, поэтому лучше пить меньше или не пить вовсе.

Совет 5. Съедайте сытный завтрак. Лучше, если ваш утренний прием пищи будет содержать большое количество белков, необходимых для активного старта в новом дне. Разнообразьте свой рацион, включив в него не только бутерброды с колбасой и сыром, но и омлеты, каши, фруктовые салаты, орехи и тосты. Калорийность завтрака должна быть не ниже 300, именно в этом случае вы избежите вредных перекусов «на ходу». Идеи вкусных и полезных завтраков.

Совет 6. Здоровый сон. Как быстро похудеть за неделю? Количество часов полноценного сна напрямую влияет на самочувствие, а, следовательно, и на проблемы с весом или их отсутствие. Ученые всего мира сошлись во мнении, что ложиться спать лучше до полуночи, а вставать не позднее 7 утра. Тогда организм просыпается быстрее, вы чувствуете себя бодрее, а, значит, избегаете ненужных сладких снэков, которые якобы помогают зарядиться энергией.

Совет 7. Качайте пресс! Не ленитесь и тренируйте мышцы пресса хотя бы по 5 минут в день. Эта легкая привычка сделает ваш животик плоским и подарит уверенность в себе! Лучшее упражнение для пресса.

Совет 8. Пейте воду. Слышали это уже миллион раз? Мы напомним снова. Это ускоряет обмен веществ и выводит слизь из кишечника. Совет — наполните бутылку водой и дайте себе задание выпить ее до конца дня. Начните с 1 литра, в идеале — 2 литра в день.

Совет 9. Выключите телевизор. Научитесь наслаждаться пищей, не отвлекаясь на чтение новостной ленты в социальных сетях или на просмотр телевизионных передач. Проверено, что поедание обеда одновременно с просмотром телевизора толкает вас к потреблению большего количества еды. Вы не замечаете того, как быстро глотая пищу, забываете ее тщательно прожевывать, следовательно, насыщаетесь медленно и тянетесь за добавкой.