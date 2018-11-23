Секреты молодости Синди Кроуфорд 

В прошлом году Синди Кроуфорд исполнилось 50 лет. Вы можете в это поверить, глядя на ее фотографии? Специально для тех, кто хочет выглядеть на 15 лет моложе реального возраста, мы собрали секреты антивозрастного ухода знаменитой модели. Ведь за ее ухоженным лицом и подтянутой фигурой стоит ежедневная работа.
Лицо
“Состояние кожи может выдать твой возраст, так что ухаживать за ней стоит смолоду», — считает Синди. Именно поэтому уже с 30 лет она придерживается нескольких правил ухода за кожей.
- Кремы с антиоксидантами. Ими супермодель пользуется уже больше 20 лет и уверяет, что не представляет свою жизнь без питательного крема. Кроме этого, входит антивозрастная сыворотка и средство для увлажнения кожи вокруг глаз.
- Защита от солнца. Кроуфорд не просто никогда не загорает, но даже избегает прогулок под ярким солнцем. Еще она каждый день пользуется тональными средствами с высокой SPF-защитой — вне зависимости от погоды. Благодаря этому ей удается избегать фотостарения и пигментации.
- Чтобы поддерживать упругость кожи лица и зоны декольте она проходит курсы мезотерапии, регулярно делает витаминные и коллагеновые инъекции. А вот пластических хирургов и уколов ботокса, по уверениям модели, она очень боится.
- Каждое утро Синди начинает с легкого массажа лица и три раза в неделю умывается молоком — как гласит легенда, этот прием помогал Клеопатре сохранять свою молодость. Каждый день Кроуфорд пользуется термальной водой собственного изготовления, состоящей из смеси воды и коровьего молока в пропорциях 50/50. Этот чудо-спрей Кроуфорд наносит на кожу 2–3 раза в день.
Волосы
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С возрастом волосы могут стать сухими и ломкими, поэтому за ними тоже нужно тщательно ухаживать.
- Синди старается не мыть волосы каждый день и не сушить их феном.
- Питательные маски. Их Кроуфорд наносит на волосы до того, как идет в душ. Обычно специалисты говорят, что маску нужно наносить после мытья. «Я не вижу смысла в том, чтобы 10 минут стоять под душем с маской на волосах», — говорит модель.
- Каждый день Синди уделяет 10 минут массажу головы и тщательно расчесывает волосы. К тому же она не пользуется красками с аммиаком и перекисью водорода, предпочитая поддерживать насыщенность цвета с помощью щадящих оттеночных шампуней.
Тело
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- Синди много лет придерживается средиземноморской диеты. Основа рациона — рыба, морепродукты, свежие овощи и фрукты, молочные продукты, оливковое масло.
- Кроуфорд — не сторонница жестких диет, ведь если вы морите себя голодом, то тело будет сохранять все жиры из пищи и откладывать их про запас. Модель есть 5-6 раз в день небольшими порциями, благодаря этому она не чувствует сильного голода и не переедает.
- Для поддержания мышечной массы Синди регулярно занимается в тренажерном зале по собственной авторской программе. В ее основе лежит сочетание кардио и силовых нагрузок. Главный секрет успеха — регулярность. Обычно моедль тренируется 2-3 раза в неделю. Начинает с 30 минут на беговой дорожке с наклоном, после этого прорабатывает отдельные группы мышц: бицепсы, плечи, ноги, ягодицы, пресс, грудь. Но рутина нагоняет на Синди скуку, поэтому Кроуфорд чередует тренировки с йогой, танцами и прыжками на батуте.
Настроение
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- Синди уверена, что главный секрет молодости — хорошее настроение.
- Супермодель признается, что старается жить «нормальной жизнью»: она готовит для семьи ужин, приглашает гостей, ездит за город с мужем и детьми. «Я нормальная женщина и иногда чувствую себя красивой, а иногда думаю: „Господи, все не так!“ — признается супермодель. Я поставила перед собой цель: к 50 годам я должна научиться быть в ладу со своим телом!» Похоже, супер-модели это удалось.
- Синди считает, что нужно прислушиваться к себе, уделяя внимание тому, как вы себя чувствуете и о чем думаете. «Мой главный секрет красоты — это отличное настроение и любимый мужчина рядом! Не стоит переживать из-за ерунды. Если вы так и не научились играть на пианино или говорить по-французски, не стоит из-за этого убиваться».