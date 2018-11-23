Секреты молодости Синди Кроуфорд 

Лицо

Волосы

Синди старается не мыть волосы каждый день и не сушить их феном.

Питательные маски. Их Кроуфорд наносит на волосы до того, как идет в душ. Обычно специалисты говорят, что маску нужно наносить после мытья. «Я не вижу смысла в том, чтобы 10 минут стоять под душем с маской на волосах», — говорит модель.

Каждый день Синди уделяет 10 минут массажу головы и тщательно расчесывает волосы. К тому же она не пользуется красками с аммиаком и перекисью водорода, предпочитая поддерживать насыщенность цвета с помощью щадящих оттеночных шампуней.

С возрастом волосы могут стать сухими и ломкими, поэтому за ними тоже нужно тщательно ухаживать.