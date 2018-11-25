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Девушка потратила 3 миллиона на пластику 

Рамблер 4 часа назад
Фото: @ccentino
24-летняя Селина Чентино из Швейцарии сделала семь пластических операций, три из которых по увеличению груди. После этого Селина изменилась до неузнаваемости. Она потратила на пластику около 38 тысяч фунтов (3,2 миллиона рублей). Девушка утверждает, что теперь мужчины сходят с ума от ее внешности. Об этом сообщает Daily Mail.
@ccentino
Одноклассники Селины ненавидели ее из-за внешнего вида и регулярно избивали. Каждый день они придумывали новый повод для конфликта с девушкой.
"Дети в школе говорили мне каждый день, что мое лицо похоже на мусор, одежда ужасна, а сама я толстая. Мне было сложно понять, так ли это на самом деле", — рассказывает девушка.
Именно поэтому Селина избегала школы и не хотела туда ходить, ведь там ждали одноклассники, которые смеялись над ней.
Daily Mail
"Я всегда придумывала отговорки, чтобы не ходить туда. Все знали, что я ненавижу школу", — вспоминает Селина.
Ей казалось, что все ее проблемы из-за небольшой груди. Тогда у Чентино появилась мечта — увеличить себе грудь. Она стала работать парикмахером и накопила достаточную сумму для операции. Но после первой пластики Селина поняла, что хочет сделать грудь еще больше. В итоге она добилась размера 34FF. Нужно отметить, что раньше размер груди девушки был 34А.
@ccentino
Также хирурги поработали над ее носом, щеками и губами. Она признается, что именно изменение внешности помогает ей справиться с кошмарами детства. Теперь она чувствует себя намного увереннее, чем раньше.
Женский форум45
Daily Mail , Красота
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