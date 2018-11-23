Какие бывают альтернативы солярию — в двух словах

Кратко о том, что можно сделать, чтобы придать коже загорелый вид без походов в солярий.

Автозагар

Плюсы: быстро и доступно, безвредно и не аллергично.

Минусы: тяжело нанести равномерно, пачкает одежду и недолго держится.

Некоторые девушки предпочитают различные кремы-автозагары. Самое сложное — нанести его на лицо. Для этого даже изобрели специальные водяные спреи, которые легко использовать, а в их составе имеются гипоаллергенные компоненты, что делают средство безопасным в использовании.

Моментальный загар

Есть и те, кто выбирают обратиться к специалистам за услугой моментального загара в студии. В соцсетях многие наверняка видели рекламу, как девушка демонстирует свою шоколадного цвета кожу и на месте, где есть след от нижнего белья, хорошо видно разницу между природным оттенком и полученным результатом.

Плюсы: равномерное нанесение.

Минусы: нельзя распаривать и жестко скрабировать кожу до процедуры, иногда пачкает одежду.

Уколы для загара

К этому способу прибегают бодибилдеры и участницы фитнес-бикини. Чаще всего в качестве вещества применяется препарат меланотан I или меланотан II — синтетические аналоги гормона, из-за которого наша кожа приобретает определенную степень пигментированности.

Минусы: могут быть опасны для здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.

Плюсы: простота использования.

Но самая лучшая альтернатива солярию — солнечные ванны в умеренном количестве. Главное — не злоупотреблять.