Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Какие бывают альтернативы солярию — в двух словах 

Рамблер 4 часа назад
Фото: depositphotos.com
Кратко о том, что можно сделать, чтобы придать коже загорелый вид без походов в солярий.

Автозагар

Плюсы: быстро и доступно, безвредно и не аллергично.
Минусы: тяжело нанести равномерно, пачкает одежду и недолго держится.
Некоторые девушки предпочитают различные кремы-автозагары. Самое сложное — нанести его на лицо. Для этого даже изобрели специальные водяные спреи, которые легко использовать, а в их составе имеются гипоаллергенные компоненты, что делают средство безопасным в использовании.

Моментальный загар

Есть и те, кто выбирают обратиться к специалистам за услугой моментального загара в студии. В соцсетях многие наверняка видели рекламу, как девушка демонстирует свою шоколадного цвета кожу и на месте, где есть след от нижнего белья, хорошо видно разницу между природным оттенком и полученным результатом.
Плюсы: равномерное нанесение.
Минусы: нельзя распаривать и жестко скрабировать кожу до процедуры, иногда пачкает одежду.

Уколы для загара

К этому способу прибегают бодибилдеры и участницы фитнес-бикини. Чаще всего в качестве вещества применяется препарат меланотан I или меланотан II — синтетические аналоги гормона, из-за которого наша кожа приобретает определенную степень пигментированности.
Минусы: могут быть опасны для здоровья, необходимо проконсультироваться с врачом перед использованием.
Плюсы: простота использования.
Но самая лучшая альтернатива солярию — солнечные ванны в умеренном количестве. Главное — не злоупотреблять.
Женский форум
Красота
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Жизнь и смерть самой молодой мамы, родившей в 5 лет58
Топурия высказалась об одиночестве после разрыва с Гуфом16
«Осталась без денег и беременная двойней»33
Звезда сериала «Игра престолов» Кит Харингтон прокомментировал интимную связь с экс-участницей «Дома-2»
Фотограф показала материнство без прикрас27
Видео
03:05
Николь Кидман хотела стать монахиней
Звёзды Шоу-бизнес
00:59
Бывшая россиянка прославилась благодаря гибкости
Красота
01:00
Вера Брежнева показала архивное видео
Звёзды Другое
02:48
Как сейчас выглядит Джина Лоллобриджида
Звёзды
06:54
Голливудские знаменитости с русскими корнями
Звёзды
04:58
Трагедии королев красоты
Звёзды
00:06
Топалов публично избавился от волос в интимной зоне
Звёзды
04:49
Подробности личной жизни Эдгарда Запашного
Звёзды
05:24
Кто стал главной любовью Марины Голуб
Звёзды
00:29
Буланова: «Я себя хоронить не собираюсь»
Звёзды
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение