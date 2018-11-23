Раскрыт секрет привлекательного лица на фото

Британские фотографы и стилисты перечислили несколько правил, которые помогут сфотографироваться в самом удачном ракурсе. Их советы приводит издание Daily Mail.

Фотограф Джеранс Доре (Garance Dorе) рекомендовал поворачиваться к камере своей «лучшей» стороной. По его словам, еще в 2012 году ученые американского университета Уэйд-Форест доказали, что у большинства людей левая сторона лица наиболее привлекательна.

На групповом снимке лучше всего расположиться подальше от объектива, поскольку стоящий на переднем плане человек на снимке неизбежно будет казаться крупнее, чем он есть на самом деле.

Вместо слова cheese («сыр») фотографы предложили говорить thursday («четверг»). Они объяснили, что во время произношения этого слова рот немного приоткрывается и лицо принимает расслабленное выражение. Именно этим приемом пользуется топ-модель Эмили Ратаковски.

Самой «удачной» и непринужденной улыбки можно добиться, имитируя смех, а самый выигрышный для селфи ракурс — вид сверху. Однако если фотограф снимает модель с расстояния, одним из лучших вариантов, напротив, будет вид снизу.

Также необходимо следить за тем, чтобы лицо или тело помещалось в кадр целиком.

Ранее в ноябре британский фотограф Джон Годин, который специализируется на портретах знаменитостей, подобрал идеальный ракурс для каждой формы лица. Так, например, обладателям «квадратной» формы он рекомендовал избегать положения анфас.