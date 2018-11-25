7 способов влезть в платье, если праздник через два дня

Скоро новогодний корпоратив (вы уже подобрали к нему прическу и макияж?). Что делать, если любимое платье предательски перестало застегиваться в самый неподходящий момент? Какие экстренные меры предпринять? Совсем отказаться от еды на пару дней? Не вариант. Давайте искать решение.

Существует разница между похудением (избавлением от жировых отложений) и уменьшением объема тела. За два дня избавиться от излишков жира не получится, а вот убрать несколько сантиметров на бедрах и талии вполне возможно.

Как? За счет выведения жидкости из организма. Есть несколько проверенных способов.

1. Баня или сауна

Универсальный и самый простой метод вывести лишнюю жидкость — сходить в баню.

Перед первым заходом в баню натрите сухое тело медом с солью. Посидите в парилке около пяти минут. После того как выйдете из парной, не бегите в душ и не прыгайте в холодный бассейн. Закутайтесь в халат и продолжайте потеть. Через 10 минут примите теплый душ и насухо оботритесь полотенцем. Снова нанесите на кожу мед с солью. Повторите процедуру 4–5 раз. Вся лишняя жидкость уйдет вместе с потом.

При посещении бани с целью похудения старайтесь пить меньше воды: можете позволить себе только немного травяного чая, например, из ромашки или липы. Только помните, что в баню нужно ходить с удовольствием, не пытайтесь выжать из себя как можно больше пота или сидеть в парилке до потери сознания.

Цена: 1000–2000 рублей за час.

2. Массаж

Еще одним проверенным средством вернуть форму является антицеллюлитный массаж. Самостоятельно размять свои бока довольно сложно, поэтому лучше обратиться к специалисту. Профессионал знает, какой области вашего тела стоит уделить особое внимание, какую силу и технику использовать, какое косметическое средство будет более эффективно для вашей кожи.

Массаж улучшает кровообращение, тонизирует мышцы, устраняет застойные процессы, активизирует обмен веществ. Кожа разглаживается, из организма выводятся избытки жидкости. Косметологи утверждают, что за один сеанс можно избавиться от 1–3 см объема тела.

К слову, вам не обязательно записываться именно на антицеллюлитный массаж. Подойдет любой активный массаж, например, спортивный.

Цена: 1500–2000 рублей за сеанс.

3. Обертывание

Косметические обертывания — еще один знакомый, но действенный способ немного подкорректировать фигуру. Мастер наносит на проблемные зоны специальную смесь, потом тело оборачивают пленкой и накрывают теплым одеялом. В таком коконе вы лежите 40 минут.

Салоны красоты предлагают десятки отличных смесей для обертывания на основе целебной грязи, меда, шоколада, водорослей. Эти средства выводят застоявшуюся жидкость, делают кожу упругой и устраняют отеки. За одну процедуру можно убрать 2–4 сантиметра.

Кроме того, приятное обертывание снимает стресс и повышает настроение (в особенности шоколадное).

Перед обертыванием и после него постарайтесь снизить потребление жидкости, чтобы сразу увидеть результат. Процедуру рекомендуют проводить после сауны.

Цена: 1000–3000 рублей за сеанс.

4. Аппаратные процедуры

Прессотерапия — разновидность аппаратного массажа, эффект достигается за счет воздействия сжатого воздуха на определенные части тела. На клиента надевают специальный костюм, который подключен к компрессору. Компрессор подает воздух в разные секции костюма. Во время процедуры из организма выводятся шлаки и излишки жидкости.

Цена: 1000–3000 рублей за сеанс.

LPG-массаж (эндермологический липомассаж) — активная механическая стимуляция мягких тканей с помощью специальных роллеров. В маленькую камеру втягивается кожная складка, которую разминают ролики, движущиеся в различных направлениях внутри этой камеры. Перед процедурой пациент надевает костюм, который улучшает скольжение роликов по телу. В результате кожа становится эластичной, уменьшается подкожно-жировой слой, а с боков исчезает несколько сантиметров.

Цена: 1500–3000 рублей за сеанс.

Ультразвуковая безоперационная липосакция — прогрессивный способ уменьшить жировые отложения без вмешательства хирургов. Аппарат излучает ультразвуковые волны низкой частоты и разрушает жировые клетки, которые выводятся из организма через печень естественным путем. После процедуры нет никакого восстановительного периода, а за один сеанс можно потерять около 4 сантиметров в объеме.

Цена: 2000–4000 рублей за сеанс.

5. Утягивающее белье

Самый хитрый способ похудеть в рекордные сроки — надеть утягивающее белье. Только представьте себе, с помощью специального белья можно визуально уменьшить фигуру на один или даже два размера!

Магазины предлагают нам корректирующие плавки, боди, корсеты, легинсы и даже платья. Они спрячут все ваши недостатки: подтянут животик, уберут «ушки» на бедрах, сформируют красивые бедра. Жаль, что врачи не разрешают ходить в нем каждый день: иначе будут проблемы с кровообращением.

Носить утягивающее белье нужно с такой одеждой, чтобы внезапное уменьшение ваших пропорций не бросалось в глаза. Лучше всего платье или юбка-карандаш с блузой.

Только не надевайте утягивающее белье на свидание, если собираетесь раздеваться: снять его сексуально и быстро точно не получится.

Цена: 2000–10000 рублей за один предмет.

6. Разгрузочный день без соли

Вы знали, что 100 граммов соли способны удерживать в организме почти литр жидкости?

Нам нужно избавиться от соли. Как минимум на один день исключите из своего рациона все продукты, содержащие соль. Откажитесь от колбасы, полуфабрикатов, сыра, соленых закусок, маринадов и т.д.

Одновременно можно устроить себе разгрузочный день: огуречный, яблочный или кефирный. Только придется на время заодно отложить умственные и физические нагрузки, чтобы спокойно пережить голодовку.