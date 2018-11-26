5 полезных свойств оливкового масла

Оливковое масло — универсальный ингредиент, который используется в качестве основного питательного компонента в широком ассортименте косметических средств: мыле, кремах, лосьонах, шампуне, бальзамах и скрабах.

Редакция Heroine встретилась с представителями компании «Макровита» и расскажет о пользе оливкового масла в уходе за кожей.

1. Предупреждает старение

Крема и сыворотки на основе оливкового масла содержат большое количество антиоксидантов — бдительных защитников нашей кожи, таких как витамин Е, олеиновая кисолота, полифенолы, фитостеролы и сквален. Витамин E частично объясняет омолаживающие свойства оливкового масла, поскольку помогает восстановить гладкость кожи, снимает отеки и защищает от ультрафиолетового излучения. Гидрокситирозол — довольно редкое соединение, найденное в оливковом масле, также активно нейтрализует воздействие свободных радикалов, ускоряющих процесс старения кожи.

2. Интенсивно увлажняет

Увлажняющие способности оливкового масла быстро сделали его фаворитом в индустрии красоты: ты увидишь масло в главной роли на этикетках самых разных увлажняющих кремов, масок и сывороток. Богатое незаменимыми жирными кислотами, витаминами и минералами, оно восполняет недостаток влаги в кожных покровах, возвращая упругость и эластичность.

3. Успокаивает и восстанавливает

Одним из главных преимуществ кремов, лосьонов и масок с оливковым маслом является то, как быстро и легко они успокаивают и восстанавливают чувствительную и поврежденную кожу. Витамины А и Е оказывают успокаивающее действие на раздраженную кожу, снимают болезненность, зуд и воспаление. Хлорофилл — вещество, которое очищает и сужает поры, увлажняет и успокаивает кожу, улучшает ее защитные свойства. Обычно хлорофилл содержится в клетках растений, но также присутствует в оливковых маслах.

4. Выравнивает структуру кожи

Оливковое масло часто используют для создания натуральных эксфолиантов. Выбирай оливковые пилинги и скрабы с пудрой миндальных косточек — их можно использовать для деликатного ухода даже за самой чувствительной кожей. Мягкие абразивные свойства миндальной пудры в сочетании с глубоким проникающим действием масла удаляют омертвевшие клетки кожи и выравнивают ее рельеф.

5. Предупреждает образование акне

Оливковое масло не является комедогенным по своей природе, что делает его идеальным средством для предотвращения акне. К тому же масло обладает высоким содержанием витаминов и антиоксидантов, что позволяет ему успешно бороться с болезнетворными организмами, вызывающими появление угревой сыпи, и ускорять процесс заживления кожи.