Долой длину: 5 модных коротких стрижек этого сезона

Времена, когда длинные волосы считались признаком женственности, давно в прошлом. Сегодня все больше девушек делают ставку на короткие стрижки. И не зря! Ведь очень часто стильная короткая стрижка смотрится гораздо круче самых роскошных локонов. Уже записываешься в салон? Тогда лови список самых актуальных коротких стрижек нового сезона!Пикси

Короткая стрижка пикси — универсальна и проста в укладке, к тому же она отлично вписывается в рамки модного стремления к естественности и натуральности. А за счет примерно десятка разнообразных вариантов укладки стрижка пикси подходит любому типу лица. А если дополнить ее креативными элементами в виде цветных прядей или косой чёлкой, без внимания ты точно не останешься. Короткий боб Стрижка боб уже третий год не сдает своих позиций, и этой зимой она снова на пике моды. Дополнить боб можно градуированным затылком, несведенными зонами (резкими перепадами длины), асимметричными прядями, окрашиванием в виде «выгоревших» или цветных прядей. А уж сколько вариантов укладки у боба — можно менять прически хоть каждый день. Подойдет эта стрижка обладательницам прямых или чуть вьющихся волос, с округлой формой лица, обладательницам высокого лба (кстати, с помощью данной стрижки его можно визуально скрыть). Стрижка-каре

Да здравствует каре! Вот поистине универсальная стрижка. В новом сезоне советуем обратить внимание на граничное каре с плотно простриженным периметром — такой вариант смотрится очень эффектно. Или присмотрись к стрижке с хорошо проработанными (профилированными) прядями. Кстати, с каре отлично смотрится короткая челка. В общем, эта стрижка хороша во всем, но главное, что каре подходит практически любому типу лица, и с ней легко экспериментировать, меняя длину или текстуру прически. «Под мальчика»

Ультракороткая стрижка «под мальчика» — идеальный вариант для тех, кто не любит заморачиваться с укладкой. Такую стрижку можно обыграть окрашиванием в виде тотал-блонда, острыми срезами или плавными линиями. Ультракороткая стрижка требует только одного — идеальной формы бровей. Сессон

Стрижка «сессон» — та самая форма, которая не требует особых усилий в укладке (автором данной формы стрижки является Vidal Sasson, а все его прически соответствовали формулировке «wash and go»). Стрижка Сессон подойдет почитательницам классики, она максимально передает сдержанность и элегантность делового образа.