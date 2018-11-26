Блогер 4 года отращивала ногти, чтобы выиграть спор 

Ногти на руках 35-летней жительницы Санкт-Петербурга Елены Шиленковой достигают сейчас 12 см. На то, чтобы отрастить такую длину женщине потребовалось четыре года.
Поставить необычный рекорд Елену заставил спор с другом, который однажды в разговоре взял ее на «слабо», сказав, что ей не удастся отрастить ногти небывалой длины. Женщина же решила доказать, что она вполне способна справиться с такой задачей.
И вот, спустя четыре года и три месяца, Елена является обладательницей самых длинных ногтей в России.
@elena___beauty
Шиленкова отмечает, что всегда носила длинные ногти, даже в школе кончики ее пальцев украшал маникюр такой длины, которой не было даже у многих взрослых женщин. Поэтому к длинным ногтям она привыкла.
Елена говорит, что ее ноготки, которые она ласково называет «детки», не доставляют ей каких-либо неудобств. Конечно, приходится контролировать свои движения, аккуратно пользоваться клавиатурой компьютера и отказываться от ношения перчаток, чтобы не испортить маникюр, но женщина говорит, что она к этому уже привыкла.
Справедливости ради надо все же отметить, что из-за небывалой длины ногтей Елене пришлось отказаться от некоторых ранее любимых дел: например, она перестала плавать и играть в теннис и боулинг.
Кстати, женщина очень боится испортить свой маникюр:
Одним из самых страшных моих ночных кошмаров является тот, когда во сне я ломаю ноготь,
— признается Елена.
Незнакомые люди реагируют на необычный маникюр по-разному: кто-то в ужасе от такой длины ногтей женщины, а кому-то, напротив, они кажутся весьма красивыми.
@elena___beauty
Елена же продолжает ухаживать за своими «детками» и говорит, что избавляться от них не собирается.
Мы встречаем сотни людей на улицах, и сразу их забываем, как правило. Но меня с моим маникюром забыть сложно,
— смеется Шиленкова.