Блогер 4 года отращивала ногти, чтобы выиграть спор

Ногти на руках 35-летней жительницы Санкт-Петербурга Елены Шиленковой достигают сейчас 12 см. На то, чтобы отрастить такую длину женщине потребовалось четыре года.

Поставить необычный рекорд Елену заставил спор с другом, который однажды в разговоре взял ее на «слабо», сказав, что ей не удастся отрастить ногти небывалой длины. Женщина же решила доказать, что она вполне способна справиться с такой задачей.

И вот, спустя четыре года и три месяца, Елена является обладательницей самых длинных ногтей в России.

@elena___beauty

Шиленкова отмечает, что всегда носила длинные ногти, даже в школе кончики ее пальцев украшал маникюр такой длины, которой не было даже у многих взрослых женщин. Поэтому к длинным ногтям она привыкла.

Елена говорит, что ее ноготки, которые она ласково называет «детки», не доставляют ей каких-либо неудобств. Конечно, приходится контролировать свои движения, аккуратно пользоваться клавиатурой компьютера и отказываться от ношения перчаток, чтобы не испортить маникюр, но женщина говорит, что она к этому уже привыкла.

Справедливости ради надо все же отметить, что из-за небывалой длины ногтей Елене пришлось отказаться от некоторых ранее любимых дел: например, она перестала плавать и играть в теннис и боулинг.

Кстати, женщина очень боится испортить свой маникюр:

Одним из самых страшных моих ночных кошмаров является тот, когда во сне я ломаю ноготь,

— признается Елена.

Незнакомые люди реагируют на необычный маникюр по-разному: кто-то в ужасе от такой длины ногтей женщины, а кому-то, напротив, они кажутся весьма красивыми.

@elena___beauty

Елена же продолжает ухаживать за своими «детками» и говорит, что избавляться от них не собирается.

Мы встречаем сотни людей на улицах, и сразу их забываем, как правило. Но меня с моим маникюром забыть сложно,

— смеется Шиленкова.