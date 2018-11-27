Секреты внешности наших прабабушек

WomanHit.ru совершил экскурс в прошлое и выяснил, как ухаживали за собой дамы в XIX веке

В современном мире косметические средства представлены в изобилии, ассортимент настолько широк, что выбор можно делать часами. Девушки испокон веков хотели выглядеть привлекательно, и в наше время существует великое множество способов поддерживать природную красоту.

Давайте совершим небольшой экскурс в историю и посмотрим, чем может быть полезен опыт прошлых поколений.

Борьба с морщинами. Для этих целей использовали холщовую повязку, вымоченную в спирте и яичном белке в пропорции 50:50. Повязку надевали на ночь. Благодаря содержащимся в яичном белке аминокислотам и витаминам группы B данный состав хорошо подходит для питания кожи и сужения пор. От морщин вокруг глаз активно использовали горячие примочки. Утром протирали веки розовой или лилейной водой, а на ночь — очень жирными сливками, которые обязательно смывали горячей водой.

Очищение кожи. Чтобы кожа всегда была в отличном состоянии, дамы распаривали ее 1—2 раза в неделю в бане или с помощью теплой воды. Умывались в 19 веке кусочком белого хлеба, предварительно вымоченного в молоке в течение 2—3 минут.

Уход за кожей вокруг глаз. Для питания кожи вокруг глаз и ресничек дамы использовали оливковое масло, которое содержит в себе витамины Е и А и препятствует увяданию нежной кожи. При сухой коже применяли маску из протертой черной смородины и оливкового масла, которую наносили на лицо и держали 15—20 минут.

Средство против отечности кожи лица. Для того, чтобы быстро снять отеки с области вокруг глаз, использовали холодные ломтики огурца или простую повязку, смоченную в холодном молоке.

Уход ха кожей рук. Всем известно, что именно руки выдают возраст женщины и ее положение в обществе. Рекомендуется не допускать переохлаждения рук и всегда носить перчатки, иначе кожа рук станет грубой и неприятной на ощупь.

Минеральные воды. В конце 19 века аристократическое общество пристрастилось к лечению минеральными водами. Знать просыпалась и утром отправлялась в пригород на лечение. После того, как минеральная вода была выпита, требовалась длительная трехчасовая прогулка. Считалось, что это улучшает пищеварение и оздоравливает организм в целом.

Дамы могли позволить себе такой уход не только потому, что имели прислугу, но и потому, что у них было то, чего не хватает современным женщинам — свободное время.