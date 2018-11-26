5 основных техник макияжа глаз

На сегодняшний день существует так много вариантов макияжа глаз, что сложно не заблудиться в этом разнообразии.

Мы решили обратиться к профессиональному стилисту, чтобы он рассказал, а главное, показал, какие есть основные техники макияжа и на какой остановить свой выбор исходя из индивидуальных особенностей глаз и повода для выхода в свет.

Вертикальная техника

Эта техника наиболее подходит для узких глаз, так как визуально делает их шире. С ее помощью можно создать как дневной, так и вечерний макияж в зависимости от цвета выбранных теней и интенсивности их нанесения. В первом случае будут актуальны цвета из одной цветовой группы, во втором допустимы контрастные сочетания для создания яркого образа. Внешний угол глаза должен быть самым темным.

Горизонтальная техника

Такой способ нанесения макияжа будет актуален для обладательниц круглых, выпуклых глаз — он визуально удлинит и вытянет их. Тени наносятся и растушевываются горизонтально. С таким мейкапом хорошо смотрятся стрелки.

Классическая (смешанная) техника

При такой технике тени наносятся одновременно по вертикальной и горизонтальной схеме. В классической технике макияжа чаще всего используются оттенки теней одной цветовой гаммы.

Карандашная техника

С помощью карандашной техники можно визуально скорректировать форму абсолютно любых глаз. Исходя из индивидуальных особенностей карандашом наносится «каркас» для будущей растушевки, который выравнивает линии глаз. Кисть для растушевки должна быть достаточно жесткой и плотной по структуре, ее поверхность — плоской. Можно затемнить слизистую глаза.

Smoky eyes

Так как основным принципом данной техники является создание эффекта «дымчатых» глаз, особое внимание следует уделить растушевке, созданию плавных переходов теней. Smoky eyes уже давно перестал быть исключительно вечерним макияжем, но для создания дневного необходимо выбирать карандаши спокойных, естественных тонов, а тени не блестящие, а матовые. Поскольку акцент сделан на глаза, при выборе помады рекомендуется остановить свой выбор на нюдовых оттенках.