7 правил ухоженной женщины

Современный мир требует от прекрасного пола усилий, неизвестных пещерным женщинам. Каждая барышня старается хоть как-то подчеркнуть свои достоинства и скрыть от посторонних глаз недостатки. Каковы современные правила ухоженной женщины?

Правило 1: чистые волосы — залог успеха

Грязные волосы были в почете только в 18 веке, когда башни из волос, перьев и засушенных бабочек считались модным трендом. Такие экосистемы держались по несколько месяцев и не требовали практически никакого ухода, разве что пыль с них веером смахивать. Сейчас же перхоть, спутанные локоны, слипшиеся волоски считаются моветоном. Если бабушки говорят вам, что мыть голову каждый день — плохо, а у вас она жирнеет каждое утро, то вряд ли это может считаться хорошим правилом. Старайтесь также не переусердствовать с лаком для волос, особенно в случае с вечерними прическами, иначе эффект мокрых волос будет похож на гнездо ласточки.

Правило 2: не будьте мимом

Лицо — визитная карточка человека, а уход за ним требует времени, сил и денег. Во-первых, следите за количеством декоративной косметики. Вызывающие синие тени и красные губы одновременно будут лишь пугать противоположный пол и вызовут недоумение у остальной половины человечества. Тон тоже должен быть не очень темным, иначе разница между шеей и лицом сделает из вас клоуна (поэтому не забывайте пудрить шею, когда используете тональным крем). Во-вторых, поменьше мимики. Чем меньше вы будете морщить лоб, когда красите ресницы, тем лучше будете выглядеть в будущем. Старайтесь делать массаж лица, чтобы избавиться от мимических морщин. В-третьих, не забывайте регулярно проводить чистку кожи, дабы избежать появления разного рода высыпаний. Выполняя все эти правила, вы сможете хвастаться безупречной кожей и не менее безупречным макияжем и следовать правилам современной ухоженной женщины.

Правило 3: долой радужную расцветку ногтей

Чистые, ухоженные руки будут только плюсом любой девушке. Дело не только в нарощенных ногтях. Их еще нарастить нужно красиво. Длинные когти не в фаворе у мужчин, к тому же это просто неудобно в реальной жизни. Поэтому, если вы все же моете хотя бы изредка посуду, то не уподобляйтесь диким хищным животным и сделайте красивый маникюр, который не мешал бы ни в личной жизни, ни на работе. Помните, стразы на ногтях подойдут только самым смелым, а зеленый цвет лака — только самым юным. Кроме ухода за ногтями (неплохо было бы также делать ванночки для укрепления ногтевой пластины), не забывайте и про уход за кожей рук, ведь всем приятно гладить нежные ручки красавицы.

Правило 4: избавьтесь от тигровых шкур в гардеробе

Если вы хотите достичь высот и не просто переехать на второй этаж продовольственного рынка, а стать его владелицей, то никогда даже в самых смелых снах не носите леопардовую расцветку! Даже при ухоженных руках и ногах от ушей она сделает из вас чудище. Кроме нее аккуратно носите цветочный принт. Он хоть и не выходит из моды уже который сезон, но и в гардеробе с ним тоже не всегда всё выходит гладко. Некоторых такая одежда очень простит. Поэтому платье в цветочек можно надевать для похода в магазин за хлебом, а платье в цветы — на бал. Кроме этого не стоит скупать все акционные товары — то, что по скидке, не означает, что оно вам подходит. Лучше иметь несколько действительно хороших вещей, чем шкаф, заполненный тем, что нельзя надеть в приличные места.

Правило 5: носите каблуки

К сожалению, удлинить ноги могут не все. Точнее могут все, но не все хотят. Поэтому старайтесь носить каблуки хотя бы до 5 см, чтобы визуально выглядеть как Ирина Шейк. Если же вы не можете похвастаться ровными лодыжками, то не акцентируйте на них внимание. Это не значит, что вы должны прятать свои средства передвижения за юбками в пол и широкими штанинами. Подберите себе оптимальную длину одежды и хорошие, удобные туфли на каждый день. Вы же помните, что тигровые колготы — хит не вашего сезона? Так вот добавьте туда еще колготки со стразами, пайетками, люрексом, дикой расцветки, растянутыми коленками и дырками. Это все выбросите, забудьте и никогда не вспоминайте.

Правило 6: выбирайте духи правильно

Шлейф от духов, который тянется за вами от дома до рабочего места, способен довести до обморока рядом стоящих людей. Духи — отличная вещь, которая может придать уверенности и привлечь мужчину. Но если вы любительница сладких ароматов, то старайтесь как можно меньше выливать их на себя. Помните, что вы живете в обществе. Правила ухоженной женщины предполагают легкий и приятный аромат, исходящий от нее.

Правило 7: будьте уверенными в себе и улыбайтесь

Красивая улыбка способна покорить всех мужчин и подарить хорошее настроение друзьям и близким. Однако помните, что зубы должны сверкать, словно бриллианты, но быть ровными и чистыми. Свежее дыхание также не менее важный фактор.

Если уж быть ухоженной, то от ушей до пят. Одевайтесь скромно, но со вкусом, избегайте вызывающих расцветок, ухаживайте за волосами, лицом и руками, регулярно ходите к стоматологу и пейте зеленый чай, тогда и вы будете выглядеть, как королева, и окружающим будет приятно на вас смотреть. Правила ухоженной женщины предполагают элементарную заботу о себе, здоровье и хорошее настроение!