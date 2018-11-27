Как создать форму бровей, которая сделает вас моложе

Брови уже давно стали центральным акцентом в бьюти-образе, однако некоторые женщины так и не научились их правильно оформлять. Редакция Passion.ru собрала дельные советы, который помогут сделать антивозрастной макияж и коррекцию бровей. Подробнее — в нашем материале!

Не выщипывайте брови слишком сильно

Брови-ниточки уже давно вышли из моды, однако некоторые представительницы прекрасного пола до сих пор продолжают тщательно их выщипывать. Слишком тонкие брови выглядят неестественно, а как известно, неестественность старит больше всего. К сожалению, у многих женщин, которые в молодости выщипывали волоски чересчур, сейчас могут быть проблемы с густотой: после активного выщипывания фолликулы постепенно отмирают, а это значит, что новые волоски просто не появляются. Именно поэтому бывшим любительницам бровей-ниточек придется немало поднапрячься, чтобы заставить брови расти активнее, ведь выщипывание — одна из главных причин плохого роста волос.

Приподнимите кончики

Главная возрастная проблема, с которой необходимо бороться после 40, — это тяжелый взгляд и опускание бровей. Приятная новость в том, что исправить это можно не только с помощью пластической хирургии: скорректировать нависание и достичь лифтинг-эффекта можно правильной формой. Ваша главная задача — вытянуть внешние уголки бровей в сторону висков. Бровисты не советуют делать слишком густые и низкие брови, ведь идет такая форма по большей части юным девушкам.

Запомните три основополагающих правила в антивозрастной коррекции. Во-первых, равенство ширины бровей и ширины верхней губы. Во-вторых, широкие брови помогут сбалансировать большие глаза, но сделают маленькие еще меньше. В-третьих, при близко посаженных глазах важно не прокрашивать ярко основание бровей, в противном случае глаза будут казаться еще ближе друг к другу. Кроме того, кончики бровей не должны смотреть вниз, их основная задача — открыть взгляд и подтянуть черты лица.

Откажитесь от перманентного макияжа

Перманентный макияж — абсолютное табу. Татуаж бровей зачастую не просто не оправдывает возложенных на него ожиданий, но и порождает еще больше проблем: неоднородная пигментация, излишняя графичность, неестественный синий оттенок. Все эти недочеты сложно предсказать и предотвратить и еще сложнее с ними бороться.

Если вы хотите замаскировать имеющиеся пустоты или шрамы, то лучше выбрать менее стойкую технику татуажа или микроблейдинг. Впрочем, скрыть недостающие участки можно и с помощью специальных продуктов: пудры для бровей, теней или карандаша.

Не перебарщивайте c цветом

Как мы уже сказали выше, неестественная форма и интенсивный цвет только добавляют возраста, а не молодят. Если вы предпочитаете салонную коррекцию бровей, то в таком случае лучше выбрать обычный краситель, а не хну. Дело в том, что хна окрашивает не только сами волоски, но и кожу, а значит, цвет будет более интенсивным. Чем ярче брови будут выделяться на лице, тем больше внимания они привлекут к возрастным изменениям в этой зоне: «гусиным лапкам», обвисшей коже. Если вы хотите выбрать хну для заполнения пустот и шрамов, то едва ли ваша хитрость удастся: хна не сможет закрасить шрамы или ожоги.

Подбирайте правильные продукты

Если вы не поклонница салонного окрашивания, то в таком случае вам стоит поискать идеальное для вас средство. Карандаши помогут прорисовать недостающие волоски и добавить густоты, пудра закрасит шрамы или ожоги. Если у вас от природы густые брови, то отдайте предпочтение гелям — прозрачным или с пигментом: просто зачешите брови наверх и закрепите средством.

Укрепляйте луковицы

С возрастом брови могут стать редкими и блеклыми. Бороться с возрастными проявлениями помогут специальные сыворотки, концентраты и природные масла: кокосовое, репейное, розмариновое или аргановое — наши фавориты. Их лучше всего втирать в область бровей на ночь. Активаторы роста улучшают экосистему фолликулов и содержат полезные микроэлементы, необходимые для здорового роста волосков.