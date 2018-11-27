Как ухаживать за жирной кожей головы

Многим девушкам знакома неприятная ситуация, когда с утра помыла голову, а к вечеру волосы уже выглядят грязными. Плохая экология и суровый климат оказывают негативное воздействие на состояние кожи головы: делают ее более жирной. Однако не стоит огорчаться, редакция WMJ.ru знает, как решить эту проблему. Главные секреты по уходу за жирной кожей головы читай в нашем материале!

Причины жирной кожи головы

К сожалению, существует немало причин, почему кожа головы может быть жирной. Избыточное выделение кожного сала возникает как на фоне как внешних, так и внутренних факторов. У некоторых эта проблема обусловлена генетической предрасположенностью, но в основном она появляется в определенные периоды. Так, волосы могут быстрее становиться жирными при изменении гормонального фона. Беременность, прием гормональных препаратов или климакс легко могут спровоцировать повышенное выделение кожного сала.

Стресс и эмоциональное напряжение тоже оказывают негативное воздействие на состояние кожи головы. Повышенная жирность может быть причиной проблем с эндокринной и нервной системами или с желудком. Кожа головы также может быть жирной из-за неправильного ухода.

Выбирай специальные шампунь и кондиционер

При выборе шампуня и кондиционера важно соблюдать два главных правила.

Во-первых, на упаковке обязательно должно быть написано: «Для жирных волос». Шампуни для поврежденных, нормальных и других типов волос не окажут должного эффекта, а только ухудшат положение и сделают кожу головы еще более жирной. Во-вторых, важно изучить состав продукта. В нем не должно быть парабенов, сульфатов и силиконов.

Лучшие ингредиенты для лечения жирной кожи головы — это глина, масла чайного дерева и розмарина, витамины А, С, Е, селен и цинк, а также экстракты листьев крапивы и ромашки. Как правило, в комплекте с шампунем продается и кондиционер, содержащий такие же полезные элементы. Не стоит использовать средства 2 в 1: они не будут эффективны, а в худшем случае и вовсе усугубят ситуацию.

Правильно мой голову

Вопрос, как правильно мыть голову при жирной коже, вызывает немало споров: одни полагают, что волосы следует мыть как можно чаще, другие, напротив, считают, что чем реже, тем меньше кожа будет жирной. Оба утверждения не совсем верны: мыть голову следует по мере ее загрязнения, и у каждого этот процесс индивидуален. Однако от ежедневного мытья все же следует отказаться, иначе сальные железы будут работать слишком активно. Попробуй увеличить интервал между очищением до одного дня, и уже от такого небольшого шага кожа головы точно станет менее жирной.

Еще одно важное правило при решении проблемы жирной кожи головы — соблюдать температурный режим. Не мой волосы в очень горячей воде: это приводит к сильному разогреванию кожных покровов, отчего кожа головы получает переизбыток питательных веществ и грязнится быстрее. Даже если у тебя нет проблемы с повышенным салоотделением, будет полезным приучить себя мыть голову в чуть теплой воде, особенно в холодное время года, когда фолликулы страдают от сильных перепадов температуры в помещении и на улице.

Не бойся использовать масла

Казалось бы, зачем использовать масла, если кожа головы и так жирная, однако здесь есть свои нюансы. Как бы странно ни звучало, но натуральные масла помогут бороться с ненавистной проблемой жирных волос. Лучше всего использовать касторовое масло, восстанавливающее работу сальных желез и укрепляющее луковицы, миндальное, которое помогает в решении проблемы жирной кожи головы и перхоти, ускоряет рост волос, а также льняное, нормализующее жировой баланс, разглаживающее структуру и укрепляющее волосы. Также хорошими вариантами будут кокосовое, репейное, масло жожоба и виноградной косточки.

Не забывай про маски. Например, попробуй простой и действенный рецепт: смешай 2 столовые ложки масла виноградной косточки и 4 капли лавандового масла, оставь на 20 минут, затем смой теплой водой. Не бойся добавлять масла в свой уход: они помогут избавиться от повышенной жирности и сделают волосы более сильными и блестящими.

Скрабируй кожу головы

Перед мытьем головы трихологи рекомендуют проскрабировать кожу головы. Конечно, использовать скраб следует не каждый раз, когда ты собираешься мыть волосы. Достаточно будет проводить такую процедуру 1-2 раза в неделю, а при не слишком выраженной жирности можно сократить частоту до одного раза в месяц. Ты можешь приобрести скраб из профессионального ухода или сделать его самостоятельно в домашних условиях. Если ты сторонница первого варианта, то смотри нашу подборку скрабов в мини-галерее.

Рецептов скрабов для жирной кожи головы в домашних условиях также много, как и уже готовой продукции. Например, возьми измельченную морскую соль и смешай ее с парой капель оливкового или репейного масла, затем массажными движениями нанеси на кожу головы, поскрабируй несколько минут и смой водой.

Скорректируй питание

Бороться с любой проблемой нужно не только внешне, но и изнутри. Правильный и сбалансированный рацион благотворно отразится на состоянии твоих волос и кожи, а также поможет справиться с дискомфортом, который вызывает жирная кожа головы. Увеличь потребление витаминов группы B и D, большое содержание которых есть в рыбе, морепродуктах, молочных продуктах и курице. Для здорового перекуса отлично подойдут орехи, они обеспечат поступление в организм витамина Е, нормализующего выработку кожного сала. Важно также потреблять достаточное количество овощей и фруктов. Особое внимание обрати на содержание в них бета-каротина, который преобразуется в витамин A. Он содержится в тыкве, моркови, шпинате, помидорах, персиках, грейпфруте и многих других овощах и фруктах. И конечно, правило номер один: пей как можно больше воды.

Правильно расчесывай волосы

На протяжении всего дня старайся не трогать волосы руками, иначе они станут жирными еще быстрее. Если сальные железы работают слишком активно, то также не стоит очень часто расчесываться, потому что кожное сало распределится по всей длине и волосы будут выглядеть еще более грязными. Не забывай чистить и промывать расческу как можно чаще. После расчесывания на ней скапливается кожное сало.

Откажись от горячих укладок

Фен, утюжки, плойки и другие приборы неполезны для волос и только усугубляют проблему повышенной жирности кожи, поэтому от их использования следует отказаться. При нагревании кожи усиливается работа сальных желез, поэтому суши волосы естественным способом. Что касается плойки и утюжка, то их вред в слишком высокой температуре нагрева. Волосы пересушиваются и начинают быстро ломаться, что в совокупности с жирными корнями явно не придаст красоты шевелюре. Если все-таки очень хочется завить или выпрямить волосы, то обязательно используй термозащиту.