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В Китае разыскивают «самую красивую» преступницу 

Рамблер 55 минут назад
Фото: twitter.com/InfoSinBandera
В Китае разыскивают преступницу, которая обвиняется в мошенничестве. Девушка находится в бегах, но после того, как общественность ее назвала "самой красивой преступницей", вероятнее всего, ей будет сложнее избегать полиции.
Преступница была в составе группировки, которая обманывала посетителей баров. У мошенников это успешно получалось, пока они не были пойманы с поличным. Двоих участников группировки арестовали. Остальные пять человек и красивая девушка удачно скрылись. Также полиция обещает вознаграждение в 4 тысячи долларов тому, кто найдет девушку или предоставит информацию, которая в итоге поможет задержать ее.
Один из одноклассников китаянки заявил, что в школьные годы у нее была масса поклонников. Возраст преступницы не разглашается.
Пользователи Сети без ума от внешности китаянки и они опечалены тем, что теперь ее разыскивает полиция. Люди предполагают, что с такой внешностью из нее мог бы получиться успешный блогер с хорошим заработком. Тогда бы девушке не пришлось заниматься мошенничеством.
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