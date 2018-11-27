В Китае разыскивают «самую красивую» преступницу

В Китае разыскивают преступницу, которая обвиняется в мошенничестве. Девушка находится в бегах, но после того, как общественность ее назвала "самой красивой преступницей", вероятнее всего, ей будет сложнее избегать полиции.

Преступница была в составе группировки, которая обманывала посетителей баров. У мошенников это успешно получалось, пока они не были пойманы с поличным. Двоих участников группировки арестовали. Остальные пять человек и красивая девушка удачно скрылись. Также полиция обещает вознаграждение в 4 тысячи долларов тому, кто найдет девушку или предоставит информацию, которая в итоге поможет задержать ее.

Один из одноклассников китаянки заявил, что в школьные годы у нее была масса поклонников. Возраст преступницы не разглашается.

Пользователи Сети без ума от внешности китаянки и они опечалены тем, что теперь ее разыскивает полиция. Люди предполагают, что с такой внешностью из нее мог бы получиться успешный блогер с хорошим заработком. Тогда бы девушке не пришлось заниматься мошенничеством.