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Женщины, которых любят не за красоту 

Рамблер 3 часа назад
Актрисам полагается выглядеть идеально: совершенная фигура, роскошные волосы, гармоничные черты лица. Однако есть и артистки, чья внешность далека от идеала, но это не мешает им быть любимицами публики.
1. Одна из самых титулованных актрис Голливуда Барбра Стрейзанд никогда не была эталоном красоты. Даже коллеги именуют её за глаза «самой некрасивой красавицей». Небольшие глаза, выдающийся нос и непропорциональное лицо не стали препятствием для по-настоящему талантливой женщины. Барбра давно стала голливудской легендой, в её активе сотни ролей, десятки хитов, масса наград, включая два «Оскара». Даже сегодня, в 76 лет, Стрейзанд отлично выглядит и входит в число самых высокооплачиваемых звёзд.
2. В отечественном кинематографе есть своя «некрасивая красавица» — Инна Чурикова. Инне Михайловне никогда не доверяли роли эффектных обольстительниц, однако её уже не первое десятилетие обожают миллионы. Несмотря на внешность, не соответствующую классическим канонам красоты, Чурикова стала одной из главных актрис советского кино. Сегодня Инне Михайловне 75 лет, она продолжает сниматься в кинолентах и играет в театре.
Смотрите ролик и узнайте о других звёздах, которых публика полюбила за талант, а не за красоту.
Женский форум
Инна Чурикова , Барбра Стрейзанд , Красота , Видео , Звёзды
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