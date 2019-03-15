Мороз и солнце, день чудесный: 10 фактов о влиянии холода на кожу

Врач-дерматокосметолог Виктория Бритько рассказала, почему зимой кожа становится более сухой, можно ли в морозы пользоваться увлажняющим кремом, что такое цитокины и зачем они нужны.

Факт №1: жару кожа переносит лучше, чем холод

Летом кожа чувствует себя гораздо лучше, чем зимой. Причина — физиология. На поверхности кожи есть рецепторы, реагирующие на температуру. На холод они откликаются в семь раз сильнее, чем на +30!

Факт №2: холод приводит к сужению кровеносных сосудов

Первая реакция кожи на холод. И этому есть логическое объяснение. При сужении сосудов увеличивается приток крови к внутренним органам, но уменьшается к поверхности кожи. Это необходимо для сокращения потери тепла.

Факт №3: при ограниченном притоке крови меняется цвет кожи

При ограниченном притоке крови кожа бледнеет, а питательные компоненты не доставляются к ней в полном объеме. А значит она требует особого ухода. Ноносите на ночь сыворотку с витамином С (под крем) — укрепляет сосудистые стенки. Днем отдайте предпочтение зимним кремам.

Факт №4: сосудистыми реакциями управляют не только нервные волокна

При низких температурах кожа начинает производить специальные молекулы — цитокины. Они посылают клеткам сигналы о том, что поменялись условия окружающей среды, к которым нужно адаптироваться. Так же, как и нервные волокна, цитокины принимают участие в сужении сосудов. Кстати, именно процесс сужения-расширения — причина красивого румянца зимой. Увы, но этот же фактор «виновен» в проявлении купероза.

Факт №5: на морозе лучше всего чувствует себя жирная кожа

При низких температурах работа сальных желез замедляется. Благодаря этому исчезает жирный блеск в Т-зоне. Сухой коже приходится не сладко — она становится слишком чувствительной, появляются шелушения. По этой причине ре кемендую не использовать утром пенки и гель, а умываться обычной водой, чтобы не нарушать водно-липидную оболочку (правило для обладательниц сухой кожи).

Факт №6: кожа подвержена действию УФ-излучения зимой

Зимой необходимо пользоваться кремами с SPF-защитой. Даже в условиях облачности до поверхности земли доходит около 40% лучей. Поэтому в морозы можно получить пигментные пятна. Не игнорируйте правильный уход.

Факт №7: резкие перепады температур нарушают процесс обновления клеток

Когда вы заходите с морозной улицы в теплое помещение и делаете это достаточно часто, процесс обновления клеток нарушается. Кожа становится более уязвимой и не может на 100% противостоять агрессивным факторам окружающей среды. Это может стать причиной микро-трещин и обветривания губ. Если заметили в уголках губ чрезмерную сухость и шелушения, пропейте курсе «Аевита» в течение одного месяца. Именно это я рекомендую своим пациентам.

Факт №8: зимой кожа активно теряет влагу

В морозы на улице более сухой воздух. Как противостоять шелушениям читайте здесь. В помещении из-за активно работающих батарей — тоже. Из-за этого влага активно испаряется с поверхности кожи. Ей нужно хорошее увлажнение. Используйте мягкие средства для умывания и более жирные кремы. После длительной прогулки нелишним будет восстанавливающее средство с витаминами и пантенолом. Есть мнение, что увлажняющие кремы нельзя наносить перед выходом на улицу по причине того, что влага может замерзнуть. Это не так. Температура кожи никогда не бывает ниже минус одного градуса. Если, конечно, на улице не -50. Повторюсь, увлажнение — важный этап ухода зимой.

Факт №9: нет кремов, влияющих на сосудистую реакцию кожи в холода

Что бы ни было написано на упаковке, средств, регулирующих работу сосудов на холоде, не существует. Единственный способ, который поможет коже пережить холода, — закаливание. Контрастное умывание — хороший способ тренировки сосудов. Запомните: кремы, обещающие убрать красноту, содержат сосудоукрепляющие компоненты, которые нужны при лечении купероза и розацеа. Но полностью от сосудистой реакции на холод не спасут, а лишь немного ее уменьшат.

Факт №10: холод не всегда плох

Слишком низкие температуры — большой стресс для кожи. Но при кратковременном воздействии он может оказать положительное воздействие, повысив ее упругость и улучшив тонус. В косметологии давно используется криотерапия, во время которой происходит рефлекторный спазм сосудов, после чего они снова расширяются. Итог: улучшение кровоснабжения и ускорение обменных процессов.