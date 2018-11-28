Промахи в уходе за волосами

Наши эксперты убедят вас в том, что чаще всего главный враг волосам — вы сами.

Купили тот самый шампунь, который за секунду оживляет волосы, или дорогую расческу, способную распутать что угодно, и пребываете в уверенности, что с завтрашнего дня у ваших локонов начнется новая жизнь?

Наши эксперты спешат вас расстроить. Стилист по волосам центра здоровья и красоты Vобразе Мария Сечная и тренер-технолог бренда Eliokap Ольга Гвоздева уверяют, что пока вы не перестанете совершать ошибки в ежедневном уходе за волосами, новомодные средства вряд ли смогут серьезно улучшить ситуацию.

Мария Сечная, стилист по волосам центра здоровья и красоты Vобразе

Ошибка №1: вы расчесываете мокрые волосы

Этого делать нельзя. При намокании волосы становятся значительно тяжелее, и в результате любое взаимодействие с расческой становится причиной сечения, обрывания, выдергивания волос и потери природного блеска.

К тому же во влажном и распаренном состоянии ухудшается способность кожи головы «удерживать» волосы.

Ошибка №2: вы спите с резинкой на волосах

Как и любой системе нашего организма, волосам необходим отдых. Хвосты или косы являются непосредственной частью прически, однако если вы оставляете волосы в натяжении на ночь, то они могут стать более хрупкими и ломкими.

Также это может негативно влиять на кровообращение кожи головы и состояние нервных окончаний. Так что не удивляйтесь, если утром будете просыпаться с головной болью.

Чтобы предотвратить эти проблемы, необходимо давать свободу волосам и оставлять их распущенными хотя бы на несколько часов. Кроме того, тщательно расчесывайте их по всей длине по утрам, а вечером используйте массажную расческу.

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Ошибка №3: вы неправильно используете маски для волос

Нельзя наносить маску на кожу головы, если она предназначена только для волос, иначе она закупорит поры, кожа головы не будет дышать.

Маску следует распределять по всей длине волос, особое внимание уделяя кончикам.

Ошибка №4: вы не носите шапку в холодное время года

От холодного ветра и низкой температуры повреждается структура волос: они пересушиваются, электризуются и даже могут выпадать. Дело в том, что холод сужает сосуды. Это приводит к ухудшению кровообращения: волосяной покров не получает необходимого питания, поэтому волосы становятся более тусклыми и ломкими.

Также без головного убора кожа головы рискует стать сухой. А это может привести к выпадению волос.

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Ошибка №5: вы часто сушите волосы в горячем режиме

Частая сушка при горячем режиме приводит к обезвоживанию кожи головы и волос. Из-за этого повышается уровень жирности кожи. Структура волос также страдает: они становится более ломкими, их цвет тускнеет, а кончики начинают сечься.

Чтобы обезопасить волосы от прямого воздействия горячего потока, используйте специальные насадки, которые будут равномерно направлять термопотоки. Щипцы и утюги желательно использовать по принципу «чем реже, тем лучше» (1 раз в 2 недели).

Термоукладку лучше делать на средней температуре.

К тому же не забывайте пользоваться специальными термозащитными средствами

Ольга Гвоздева, тренер-технолог бренда Eliokap

Ошибка №6: вы пользуетесь бытовыми красителями для волос

Главная опасность домашних окрашиваний заключается в том, что во всех бытовых красителях содержится очень много агрессивных компонентов. В такие продукты производитель ввел высокую концентрацию аммиака и металлосодержащих красящих пигментов — все для того, чтобы получить гарантированный результат. Как понимаете, такой «коктейль» не лучшим образом может отразиться на здоровье волос.

Кроме того, выбирая средство самостоятельно, вы рискуете приобрести неподходящий для вас краситель и оксид.

Подобное окрашивание приводит к нарушению стержня волоса, сухости, ломкости и раздражению кожи головы.

Ошибка №7: в домашних условиях вы неправильно наносите краску на волосы

При самостоятельном окрашивании девушки часто совершают ошибку. Они неравномерно распределяют краситель по полотну волос. Из-за этого могут быть пятна.

Кроме того, окрашивая волосы дома, вы рискуете передержать краситель.

Несоблюдение времени выдержки, особенно при осветляющем окрашивании, подвергает ваши волосы более агрессивному воздействию.

Ошибка №8: при выборе средств для волос вы не учитываете pH кожи головы

Проблемы из-за использования средств, которые не соответствуют рН кожи головы, будут всегда — это раздражение, зуд, контактный дерматит, шелушение, очень сильная аллергическая реакция.

Я настоятельно рекомендую обращаться к специалисту, который подберет средства, соответствующие вашему рН кожи головы.

Ошибка №9: вы часто используете агрессивные шампуни

Голову можно мыть каждый день специальными, нейтральными шампунями и кондиционерами, но на них обязательно должна быть пометка «Средство подходит для ежедневного использования/применения».

Подобная косметика не столь агрессивная, как обычные шампуни и кондиционеры.

Из-за частого использования агрессивных шампуней можно повредить гидролипидный баланс кожи головы, тем самым вызвав раздражение, зуд, контактный дерматит, шелушение, аллергическую реакцию.