Как правильно делать контуринг лица?

Контуринг позволяет визуально изменить черты лица, подчеркнуть его достоинства и скрыть недостатки. Например, удлинить или, наоборот, укоротить нос, скрыть второй подбородок, подчеркнуть скулы. Считается, что моду на контуринг ввела Ким Кардашьян

Правильное контурирование начинается с подготовки кожи. Нанесите тональный крем и консилер, чтобы скрыть явные недостатки кожи. Далее пушистой кистью нанесите скульптор теплого оттенка (или бронзер) на скулы, подбородок и лоб. Очень важно, чтобы не было четких границ — их нужно растушевать. Теперь распределите основное средство для контуринга под скулами, на крылья носа, над бровями и по бокам подбородка. Последний шаг — добавьте хайлайтер на выступающие части лица.

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Контуринг может быть двух видов: сухой и кремовый. Пудровые средства больше подходят для жирной или комбинированной кожи, кремовые — для нормальной и сухой. Разберем методы контурирования лица для каждого вида.

Если вы выбрали сухие средства для контуринга, то перед использованием контурирующей пудры необходимо покрыть лицо обычной. Это делается для того, чтобы темный цвет не лег пятнами на тональный крем. Если вам кажется, что контурирующая пудра выглядит темнее, чем нужно, сбрызните лицо спреем для фиксации макияжа. Хайлайтер также является частью контуринга. Для жирной кожи лучше выбирать сухие хайлайтеры с матовым или полусатиновым финишем. Такое средство не будет создавать ощущения жирной кожи.

При использовании кремовых средств стоит помнить, что их сложнее растушевать. Также кремовые текстуры подчеркивают шелушения, поэтому обладательницам проблемной кожи они не рекомендованы. Если в вашей палетке нет хайлайтера, вместо него можно использовать светлый консилер, который наносят на переносицу, центр лба, скулы и подбородок.

В последнее время очень популярны отдельные виды контуринга. Например, контуринг губ — он позволяет визуально сделать губы пухлыми и чувственными. Для этого необходимо нанести хайлайтер на углубление над верхней губой и по центру под подбородком. Далее обвести контур губ коричневатым карандашом для создания тени и слегка растушевать — теперь можно наносить свою любимую помаду или блеск.